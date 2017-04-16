10 новых альбомов, чтобы дождаться лета

Mac DeMarco – This Old Dog

Captured Tracks

Разместив свои демо-записи на bandcamp молодой ДэМарко даже не думал о том, что скоро его поймает лейбл и начнется совсем другая жизнь, в которой журнал Rolling Stone окрестит его принцем инди-рока. Три года назад Мак уже покорял московскую аудиторию на Bosco Fresh Fest, но мало кто знает, что ради этого он проехал пол Канады на своём подержанном Volvo, чтобы уже с новым паспортом отправиться в Россию. За это его и любят.

Lovebirds ft. Galliano – Icarus

Razor-N-Tape

22 апреля, в День музыкального магазина, мир увидит много действительно особенных пластинок. Релиз Lovebirds ft. Galliano, состоящий из двух разноцветных семидюймовок – именно то, что нужно, чтобы почувствовать летний бриз. Берлинский продюсер Себастьян Доеринг с 1998 года занимается тем, что создает музыку, которую он будто подслушал в 80-е, а после освежил её согласно запросам мировых танцполов.

Gamayun – HESP004

Hesperian Sound Division

Со времени своего дебюта на лейбле Udacha, смоленский дуэт Gamayun отточил свой стиль настолько, что стремительно растет на фоне прочих артистов местного разлива. Есть мнение, что эту пластинку должны прописывать в больницах для профилактики депрессии и любого рода хандры.

Hollow Everdaze – Catastrophe

Deaf Ambitions

Собиравшие стадионы команды вроде Kaiser Chiefs или The Killers разбогатели и ушли на покой (как вариант – надолго засели в студиях) – и потому пришло время ознакомиться с творчеством тех, кто пришел им на смену. Мельбурнская группа Hollow Everdaze выкатила мощный сингл с грядущего альбома Cartoon.

Operator Music Band – Puzzlephonics I & II

New Professor Music

Молодое трио из Лос-Анджелеса выпускает пластинку, насквозь пропитанную солью и солнцем южного побережья. Музыканты мастерски смешивают настроения всех групп, что им нравятся, пропуская результат через собственный фильтр. На Puzzlephonics можно услышать все, чего меломанам давно не хватало: от неконтролируемой энергии Franz Ferdinand до экспериментов легендарных Kraftwerk.

Kikagaku Moyo – Kikagaku Moyo

Guruguru Brain

Начав свой путь как уличная группа, Kikagaku Moyo были слишком хороши, чтобы оставаться в переходах. Их музыка представляет собой коктейль из заигрывания с древней японской культурой и страсти к экспериментам. Стоит отметить композицию Tree Smoke, которая демонстрирует все, на что способны токийские музыканты. 21-го апреля выходит их новый альбом Stone Garden, весь тираж которого почти полностью разлетелся по предзаказам.

Neue Grafik – Soul Conspiracy EP

22a Music

С 2013 года лондонский лейбл 22a исправно репрезентует молодые таланты туманного Альбиона. Но теперь расширяет поле деятельности, обращая внимание на молодые дарования из других стран. Сбалансированное сочетание всего, что приятно для слуха: от джазового свинга до бескомпромиссной прямой бочки, окутанной беспроглядным туманом фьюжна. Немногие продюсеры умеют пользоваться живыми инструментами, и парижанин Grafik именно из их числа.

The Orb – The Cow Remixes

Kompakt

На легендарном лейбле Kompakt выходит третий релиз из серии с ремиксами на лондонцев The Orb, ответственных за появление эмбиент-хауса. На этот раз были задействованы композиции с последнего полноформатного альбома дуэта COW / Chill Out, World!. Получилась атмосферная пластинка из четырех ремиксов, каждый из которых станет отличным дополнением для оригинального альбома.

Hater – You Tried

PNKSLM Recordings

Punk Slime Recordings стартовали в виде блога, после организовывали вечеринки, а теперь на протяжении уже нескольких лет они находят выдающихся музыкантов преимущественно из Швеции и Лондона. Например, вместе с дебютным альбомом молодой группы из Мальме так легко отпускать все плохие мысли.

Алексей Никитин – Ледяной Альбом

ГОСТ Звук

Питерский продюсер, известный широкой публике как Nocow, записал новую пластинку. Именно с Алексея началась история главного русского лейбла на западе – ГОСТ Звук.