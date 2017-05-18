10 лучших фильмов – обладателей «Золотой пальмовой ветви»

1. «Апокалипсис сегодня» (1979)

Эпическое полотно о войне во Вьетнаме, снятое Фрэнсисом Фордом Копполой и вдохновленное «Сердем тьмы» Джозефа Конрада, остается одним из лучших фильмов в истории кино.

«Апокалипсис сегодня» дорого обошелся Копполе: в какой-то момент режиссеру пришлось спонсировать съемки из своего кармана, съемочная группа чуть не лишилась рассудка в джунглях, а Марлон Брандо даже не удосужился как выучить свою роль (впрочем, ему хватало таланта импровизировать). Словом, были веские основания полагать, что «Апокалипсис» станет самой большой ошибкой Копполы, но он стал его грандиозным триумфом. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» и утвердил своего создателя в ранге великого американского режиссера.

2. «Шербургские зонтики» (1964)

У Жака Дени получился невероятно романтичный музыкальный фильм. Рассказанная в четырех актах история любви между женщиной (Катрин Денев) и мужчиной (Нико Кастельнуово), вынужденным отправиться на войну, «Шербургские зонтики» – это реалистичное и эмоционалое изображение того, как жизнь может разделить двоих влюбленных. Без сомнений, этот фильм оказал мощное влияние на оскаровского триумфатора этого года – мюзикл «Ла-Ла Лэнд» – и это еще один повод пересмотреть работу Дени прямо сейчас.

3. «Плата за страх» (1953)

Четыре храбреца, полный нитроглицерина грузовик и опасные горные джунгли впереди – это завязка одного из самых напряженных фильмов в истории. Режиссер Анри-Жорж Клузо проделал великолепную работу – «Плата за страх» то и дело заставляет зрителя хвататься за сердце, и потому заслуживает всех своих наград. В том числе – и главного приза Каннского кинофестиваля 53-го года.

4. «Фотоувеличение» (1966)

Фильм, поменявший правила игры для всей киноиндустрии. История о фотографе, который случайно заснял убийство, в свое время стала сенсацией в Соединенных штатах, где зритель не привык к тому уровню жестокости и сексуальности, который показал Антониони.

Работа итальянского режиссера заставила Голливуд принять новую, более либеральную систему цензурирования фильмов, что позволило режиссерам поднимать более «взрослые» темы все последующее десятилетие. Но перед тем, как наделать шуму в Америке, драма взяла главный приз в Каннах.

5. «Вкус вишни» (1997)

Единственный иранский фильм, когда-либо получавший «Золотую пальмовую ветвь». Герой поразительной драмы Аббаса Киаростами задумал совершить самоубийство, но перед этим хочет найти добровольца, который мог бы его похоронить. Режиссер показал уникальный уровень понимания человеческих взаимоотношений и законов повествования – за что и удостоился награды в Каннах.

6. «Пианино» (1993)

Джейн Кэмпион на сегодняшний остается единственной женщиной, когда-либо получавшей главную награду Каннского кинофестиваля – и это, безусловно, плохая новость. Хорошая состоит в том, что ее «Пианино сочетает в себе все лучшее, что есть в кино. Уникальные сцены и смелые провокации пронизаны абсолютной честностью режиссерского взгляда Кэмпион.

7. «Весь этот джаз» (1980)

Боба Фосса больше знают, как режиссера «Кабаре», но его лучшим фильмом был и остается «Весь этот джаз». Это прекрасно снятая полубиографическая история театрального хореографа и режиссера, щедро сбавленная фантазиями. Рой Шнайдер играет лучшую в своей карьере роль, а Фосс находит невероятно изобретательные решения при съемке и монтаже.

8. «Андерграунд» (1995)

История двух друзей, живших в Югославии между Второй Мировой и Югославскими войнами. Изначально снятый Кустурицей как многосерийный фильм для ТВ и впоследствии перемонтированный в единую ленту, «Андерграунд» – это шедевр, полный невероятной теплоты и человечности.

9. «Разговор» (1974)

Кто-то скажет, что это нечестно – включать в подборку два фильма от одного режиссера, но Коппола это заслужил. «Разговор» вышел в том же году, что и вторая часть культового «Крестного отца», и скрывался в тени гангстерской драмы. Но по многим причинам «Разговор» значительно сильнее. К счастью, это заметили в жюри Каннского кинофестиваля и потому фильм получил свою награду.

10. «Слон» (2003)

В написании сценария для «Слона» Гас Ван Сант вдохновлялся трагичной историей стрельбы в школе «Колумбайн». Этот фильм не просто помещает зрителя в одно пространство с двумя убийцами, он с поразительной проницательностью показывает, чем они живут и как существуют в своем мире. Это история о повседневности, о том, как все идет своим чередом, а затем омрачается ужасным событием. «Слон», без сомнений, один из лучших фильмов нулевых, и один из лучших обладателей Ветви.