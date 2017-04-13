10 лучших триллеров

От «Молчания ягнят» до шедевра Дэвида Финчера «Семь» – мы выбрали 10 лучших картин в этом жанре.

«Окно во двор» (1954)

Этот фильм познакомил зрителя с понятием «вуайеризм» задолго до появления интернета. Нью-йоркский фотограф Эл Би Джеффрис одним жарким летом из-за перелома ноги застревает в своей квартире и от скуки начиает наблюдать за соседями. В какой-то момент он понимает, что за окнами напротив произошло убийство. Конечно, Джефф берет дело в свои руки. Грейс Келли прекрасна в роли подружки главного героя, как и саундтрек от Ната Кинга Коула и Дина Мартина.

«Маньчжурский кандидат» (1962)

Снятый по одноименному роману Ричарда Кондона, фильм рассказывает об американском солдате, который оказался в центре коммунистического заговора. Главную роль играет Фрэнк Синатра (и это потрясающе).

«Просто кровь» (1984)

Сюжет этого триллера в стиле нуар строится вокруг интрижки бармена с женой босса, которая в итоге заканчивается стрельбой и кровопролитием. Режиссерский дебют Джоэла Коэна в то время большого успеха не имел, но сегодня это признанная классика.

«Молчание ягнят» (1991)

Этот триллер положил начало череде фильмов об убийцах-психопатах («Семь», «Крик» и т.д.) и явил миру кинематографа одного из самых запоминающихся злодеев. Не говоря уже о блестящей актерской игре Джоди Фостер, Энтони Хопкинса и Теда Левайна в роли Буффало Билла. Фильм взял все значимые статуэтки «Оскара» и стал одним из самых успешных фильмов десятилетия.

«Подозрительные лица» (1995)

Хромой калека по прозвищу Болтун (эта роль принесла Кевину Спейси «Оскар») и четверо его сообщников совершают нападение на полицейскую машину, а потом оказываются вовлеченными в многомиллионное дело – им нужно взорвать судно сгрузом кокаина.

«Семь» (1995)

Детективы в исполнении Брэда Питта и Моргана Фримана расследуют серию ужасающих убийств, каждое из которых олицетворяет один из семи грехов: гордыню, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень и уныние. Брутальный и мрачный, фильм даже спустя 12 лет заставляет сердце уйти в пятки.

«Помни» (2000)

Полный флэшбеков и неожиданных сюжетных поворотов, фильм Кристофера Нолана рассказывает историю следователя страховой компании Леонарда Шелби. Герой, страдающий редкой формой амнезии, пытается разыскать убийцу своей жены. Ему приходится делать на своем теле татуировки, которые напоминают о событиях в прошлом.

«Старикам тут не место» (2007)

Герой Джоша Бролина находит чемодан с двумя миллионами долларов, не подозревая, что за ним начнет погоню один из самых жестоких киллеров (в исполнении Хавьера Бардема). Каждая сцена фильма братьев Коэнов – маленький шедевр: особенно сцена с преследованием полицейской машины и собаки.

«Пленницы» (2013)

Сюжет фильма Дени Вильнева строится вокруг пропажи шестилетней девочки и ее подруги. Полиция за неимением улик отпускает на свободу главного подозреваемого, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки.