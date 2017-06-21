10 фактов о Дэвиде Аджайе

1. Свой первый крупный проект Аджайе реализовал в России

Контракт на 360 млн. долларов и здание общей площадью 42 891 кв. метров – заказ Московской школы управления «Сколково» вывел бюро Adjaye Associates в высшую архитектурную лигу. Четыре корпуса («Гималаи», «Памир», «Каракорум» и «Тянь-Шань») расположены на двухэтажном белом «диске», в основе концепции – «Супрематизм» Малевича. Кроме самой школы, здесь находятся две гостиницы, спортивный комплекс и несколько ресторанов. В 2011 году группа студентов обмотала «диск» белой лентой в поддержку митингующих на Болотной площади. Длина ленты составила 600 метров.

2. Спроектировал дом Юэна МакГрегора

Аджайе реконструировал для актера старый трехэтажный дом в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд в 2000 году. Помимо пристройки со стеклянной крышей, в которой расположились обеденная зона с выходом в сад и спальня, он сделал полную перепланировку внутреннего устройства и оформил интерьер, вдохновившись работами чешского архитектора Адольфа Лооса.

3. Аджайе – единственный архитектор, вошедший в список «100 cамых влиятельных людей мира-2017» журнала Time.

Тэльма Голден, директор гарлемского Studio Museum, в комментарии для журнала назвала Аджайе «одним из величайших архитектурных пророков нашего времени». А в самом Гарлеме он реализовал один из самых известных своих проектов – Шугар-Хилл – жилой комплекс, объединивший доступное жилье (в том числе и для бездомных), образовательные и культурные учреждения на территории 17 000 кв. м.

4. Объехал всю Африку и написал об этом книгу

Архитектор родился в Танзании, в семье дипломата из Ганы, а будучи ребенком переехал вместе с семьей в Лондон. Аджайе часто говорит о своих корнях, а в 2000 перешел от слов к делу, решив привлечь внимание коллег к малоизученной архитектуре Африки. В течение 11 лет он побывал в 53 африканских столицах. Результатом стало исследование в семи томах, шесть из которых – «Магриб», «Сахель», «Саванны и пастбища», «Сахель», «Лес», «Горы и плато» - посвящены разным географическим зонам. В седьмой книге собраны теоретические работы.

5. Выпустил пластинку с саундтреками к своим проектам

На альбоме Dialogues, записанном Дэвидом совместно с братом, диджеем и композитором Питером Аджайе, 10 треков. Каждый из них, по словам самих братьев, является «музыкальной проекцией» разных работ Дэвида. Так, лондонский Dirty House превратился в «пугающее, как из фильмов ужасов, звучание виолончели, которое напоминает о черных и грубых стенах дома, а затем переходит в мелодию, яркую и оптимистичную, подобно наполненному светом внутреннему пространству».

6. Аджайе – Рыцарь Британской Империи

Десять лет назад он уже становился офицером Ордена Британской Империи, а в этом году получил право на почетное «сэр» перед именем. Следующий шаг – титул барона: пока единственным архитектором, удостоенным такой чести, остается Норман Фостер.

7. «Любимый архитектор Обамы»

Так пресса стала называть британца после открытия Национального музея афроамериканской истории и культуры в центре Вашингтона, которое состоялось незадолго до конца президентского срока Барака Обамы. Неизвестно, насколько подобное утверждение соответствует действительности, но зданием в виде короны, где в качестве отделки использовались ажурные золотые панели с африканским орнаментом, бывший американский президент остался доволен.

8. Построил Нобелевский центр Мира в Осло

По заказу Нобелевского фонда Аджайе сделал новую «начинку» для старого железнодорожного вокзала в Осло. Центр был открыт в 2005 году королем Харольдом V, на церемонии присутствовал Нельсон Мандела. Теперь в бывшем здании вокзала находится экспозиция, посвященная Нобелевской премии мира и ее лауреатам. Здесь проходят дискуссии по политическим вопросам и устраиваются концерты. Здание влетело Примечательно, что на этот проект Норвежский Нобелевский комитет потратил большую часть бюджета, рассчитанного на три года, что спровоцировало конфликт с правительством страны.

9. Стал лицом модного дома

В 2012 году архитектор снялся в рекламе осенне-зимней коллекции английского бренда Alfred Dunhill. Вместе с ним в проекте, получившим название Voice Campaign приняли участие режиссер Джеймс Марш, актер Джон Хёрт и сооснователь группы Gorillaz Джейми Хьюлетт.

10. Дружит с Крисом Офили

Офили – лауреат Премии Тернера, один из главных и самых скандальных представителей группы «Молодые британские художники». Для него Аджайе спроектировал первый в карьере жилой дом, а также выступил в качестве соавтора при создании двух инсталляций и павильона на Венецианской биеннале в 2003 году. Художник в долгу не остался – расписал стеклянные панели Центра Стивена Лоуренса.