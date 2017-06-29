10 фактов о разработке первого iPhone

1.

Разработка первого iPhone проходила в условиях максимальной секретности. Лучших инженеров и разработчиков просто выдергивали из других отделов – и никто не знал, куда они пропадали. Стив Джобс запрещал обсуждать устройство не только внутри компании, но и со своими близкими. И это стало причиной не одного развода.

2.

Устройство разрабатывали около 2,5 лет. Участники команды вспоминают это время как худшее в своей карьере. «Нам ставили невыполнимые дедлайны. Невыполнимые задачи. И время от времени говорили, что от этого продукта зависит судьба компании. Мы испытывали сумасшедшее давление», – вспоминает инженер Энди Григсон в интервью изданию The Verge.

3.

В начале 2000-х Apple были известны как производители Mac. Затем появился iPod. Раздумывая над следующим шагом, сотрудники высказывали самые безумные идеи. В том числе, предлагали выпустить фотокамеру или автомобиль.

4.

Дорогу для iPhone проложили именно iPod. Плееры сделали популярными в Америке программу iTunes, а вместе с ней – и продукты Apple в целом.

5.

Поначалу находящийся в разработке iPhone в компании называли не иначе как iTunes phone. А затем проект получил кодовое имя Purple.

6.

Первое время Джобс публично отрицал разработку iPhone. А в качестве причины называл операторов сотовой связи – таких как AT&T и Verizon – так как именно они решали, подключать новый телефон к своим сетям или нет и значительно влияли на процесс разработки. «Мы не можем разрабатывать телефон, потому что мы не можем донести его до конечного пользователя, минуя посредников», – говорил Джобс.

7.

Однако, как позднее рассказывали сотрудники Apple, на самом деле Джобса волновали вовсе не сотовые операторы. Он сомневался, что смартфоны будут востребованы.

8.

В силу того, что первоначальный вариант iPhone делали на базе iPod, рассматривался вариант «дискового» набора номера. Кружок устройства дублировал «диск» телефона, и водя по нему пальцем, пользователь набирал номер. Apple даже защитила соответствующий патент. А потом Джобс сказал: «Нет, это не так круто, как если бы все работало на тачскрине».

9.

Согласно первоначальной задумке, iPhone должен был работать на операционной системе Linux. Однако когда устройство уже было фактически завершено, оказалось, что Linux работает на нем невероятно медленно. Так появилась iOS.

10.

Глава Apple довольно жестко ставил цели. Джобс знал, чего хочет, и давал указания своей команде. Если они говорили «это невозможно технически», он отвечал «сделай или проваливай». Как правило, это работало.