10 фактов, которые нужно вспомнить перед финалом седьмого сезона «Игры престолов»

1. Под «Драконьим камнем» полно драконьего стекла

Как мы помним, умница Сэмвел Тарли проник в закрытую часть библиотеки Цитадели и добыл информацию, которая, возможно, спасет бренный мир Вестероса. Под замком «Драконий камень» спрятаны залежи драконьего стекла – единственного (кроме редкой валерийской стали) материала, эффективного против Белых Ходоков. Кроме того, старший из Тарли успешно передал эти сведения Джону Сноу, воспользовавшись безотказной службой почтовых воронов.

2. Принц / принцесса, что был обещан

Как мы узнаем в шестом сезоне, Принц, что был обещан может запросто оказаться Принцессой, что была обещана – все потому, что в валерийском языке слово «принц» не имеет рода. Так что, шансы оказаться реинкарнацией Азор Ахая, легендарного героя из религии Бога Света, велики не только у Джона Сноу, но и у Дейенерис Таргариен.

3. Кое-что о родителях Джона

В шестом эпизоде седьмого сезона Джилли, гражданская жена Сэмвела Тарли, случайно выясняет, что Рейгар Таргариен аннулировал свой брак с Элией Мартелл и женился на Лианне Старк, которая вскоре произвела на свет Джона Сноу. Другими словами, Джон – никакой не бастард, а полноценный претендент на Железный трон. Об этом знает Бран Старк, однако предпочитает сохранить эту информацию в тайне. Еще об этом знают, кажется, все фанаты сериала, но только не сами герои шоу.

4. В этом сезоне было четыре важных битвы:

– Битва на море. Эурон Грейджой, строя ужасные физиономии, разбивает часть флота Дейенерис, похищает Элларию Сэнд и ее дочерей, Яру Грейджой и обращает в позорное бегство племянника Теона.

– Безупречные взяли Утес Кастерли. Правда, вскоре выяснилось, что большая часть армии Ланнистеров сама покинула замок, чтобы взять Хайгарден и казнить Оленну Тирелл. Приняв яд, Оленна не отказывает себе в мстительном удовольствии сознаться, что это она убила Джоффри.

– Дейенерис верхом на драконе оказывает воздушную поддержку кавалерии дотракийцев, все вместе они готовят барбекю из войск Ланнистеров, сопровождавших телеги с награбленным в Королевскую гавань. Джейми едва не погибает.

– Группировка Джона Сноу отправляется за стену, где едва не встречает бесславную смерть от бесчисленной армии белых ходоков – в последний момент их спасает Дейенерис и ее драконы. И это ведет нас к следующему пункту…

5. Самый дурацкий план в истории Вестероса

Джон и его команда должны были похитить одного из зомби, чтобы убедить Серсею (известную своей адекватностью) забыть старые обиды и вместе выступить против армии Мертвых. Джон, сэр Давос, Джендри, Пес, Тормунд, Торос и Берик Дондарион блестяще проваливают эту задумку, и если бы не самый быстрый ворон на планете, их бы уже ничто не спасло.

6. Джендри вернулся

К слову – Джендри Баратеон снова с нами. Он на стороне Джона, он орудует боевым молотом – так же, как в лучшие годы его отец.

7. Между сестрами Старк случился разлад

Мизинец, как мы знаем, получает свое – тем или иным путем. Не дождавшись благодарности от Сансы, он снова мастерски плетет интриги. Кажется, у него получилось испортить и без того не самые лучшие отношения между Сансой и Арьей. За сестер (а заодно и едва объединившийся дом Старков) становится тревожно.

8. Зато братья Ланнистер, кажется, снова сближаются

Очевидно, Тирион и Джейме все меньше верят в тех, кому присягнули, зато по-прежнему доверяют друг другу. Они встретились, чтобы организовать встречу Серсеи и Джона Сноу и, мы верим, это встреча важна для будущего всех живых существ. Хотя раньше у Серсеи с представителями севера отношения, прямо скажем, не клеились.

9. Дракон умер (и теперь он у Белых ходоков)

Визерион мертв, да здравствует Визерион – поднятый из глубин ледяного озера и вернувшийся к жизни с помощью темной магии Короля Ночи он, очевидно, станет главным оружием армии мертвых. Чертовски грозным оружием.

10. Также погибли

Почтим память всех, кого не стало в шестом сезоне:

– Все из дома Фрейев

– Нимерия Сэнд, Обара Сэнд, Тиена Сэнд

– Оленна Тирелл

– Рэндилл Тарли, Дикон Тарли

– Торос из Мира

– Бенджен Старк (скорее всего)

– дракон Визерион

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