Этих сцен не было в сценарии, но фильмы от этого только выиграли

1. «Стражи галактики»

Неловкость Звездного лорда в этой сцене прекрасно дополнила характер персонажа. К счастью, он не только выронил шар, но и успел его подхватить.

2. «Властелин колец: Братство кольца»

Сэр Иэн Маккеллен блестящий актер. Это особенно заметно в сцене, где он бьется головой о потолок в жилище Бильбо и при этом не выходит из роли.

3. «Властелин колец: Две башни»

Сцена с сорванным с шеста флагом выглядит очень уместно, символизируя наступление темных времен для Рохана. Но это чистая случайность – во время съемок порыв сильного ветра не только сорвал флаг, но и сдул очки с носа режиссера Питера Джексона.

4. «Титаник»

В знаменитой сцене, где Леонардо ДиКаприо делает портрет обнаженной Кейт Уинслет, он оговаривается, но быстро исправляется: «ложись на крова…, кхм, на кушетку».

Режиссер Джеймс Кэмерон решил оставить оговорку в фильме. «Ты сразу понимаешь, что на уме у молодого человека», – прокомментировал он.

5. «Правдивая ложь»

В сцене, где актриса исполняет эротический танец перед героем Арнольда Шварценеггера, она поскальзывается не специально – вы даже можете заметить, как Арни поти бросается ей на помощь. Но Кертис быстро возвращается в кадр, а режиссер Джеймс Кэмерон решает оставить сцену в фильме – в конце концов, это забавно.

6. «Омерзительная восьмерка»

Для съемок одной из сцен фильма Квентин Тарантино одолжил настоящую гитару XIX века стоимостью стоимостью больше $40 000. Также была припасена бутафорская, чтобы герой Курта Рассела мог разбить ее вдребезги. Заменить их, правда, не успели, и на глазах удивленной Дженнифер Джейсон Ли Рассел расправляется с настоящим антикварным инструментом. Оцените подлинные эмоции.

7. «Подозрительные лица»

Сцена, в которой члены банды встают в комнате для опознания, должна была быть напряженной. Однако примерно в ее середине актеры начинают смеяться – как оказалось впоследствии, потому что один из них испортил воздух. В дополнительных сценах, доступных на DVD, актеры Бенисио Дель Того и Кевин Поллак винят в этом друг друга.

8. «Бегущий по лезвию»

Когда Прис (Дэрил Ханна) сбегает от Себастьяна, она поскальзывается и разбивает локтем окно фургона. Этого не было в сценарии – актриса просто не удержалась на мокром асфальте и, как выяснилось позже, порезала локоть в восьми местах. Остался шрам.

9. «Энни Холл»

Судьба распорядилась так, что за Вуди Алленом закрепилась слава главного ботаника Голливуда, и произошло это после фильма «Энни Холл». После того, как герой узнает о стоимости кокаина на вечеринке ($2000 за унцию), он чихает, отправляя наркотик в забвение.

Сам Аллен назвал произошедшее «незапланированным инцидентом», но это так насмешило фокус-группу на тестовом просмотре фильма, что режиссер оставил сцену как есть.

10. «Звездные войны: Новая надежда»

Мы подозреваем, что неуклюжий штурмовик попал в финальный монтаж не потому, что Джордж Лукас нашел его забавным, а потому что попросту не заметил. Тем не менее, сцена стала легендарной. Следите за самым правым штурмовиком.