10 лучших зарубежных фильмов о подростках

Быть подростком непросто. В этом возрасте формируется характер и взгляды, появляются интересы, которые потом определяют нашу жизнь; именно в этом возрасте появляются острые желания и случаются неловкие провалы. Мы собрали список из 10 лучших зарубежных фильмов о взрослении.

1. Выходной день Ферриса Бьюллера (1986)

«Это его косяк, что он не запер гараж»

Мэттью Бродерик в каноническом образе бездельника и нарушителя спокойствия многое сделал для того, чтобы молодым зрителям захотелось прогулять школу, взять ключи от Ferrari и оторваться на полную катушку, игнорируя родителей.

2. Субмарина (2010)

«Когда мне будет 38, все это не будет иметь значения, но сейчас...»

Режиссерский дебют Ричарда Айоади отличается от несколько «приглаженных» американских драмеди. «Субмарина» рассказывает историю подростка Оливера из уэльского города Суонси, который целеустремленно хочет потерять девственность. Получился трогательный и веселый фильм, в котором есть место и одиночеству. Несомненно, в работе Айоади чувствуется влияение Уэса Андерсона, но это не умаляет достоинств «Субмарины».

3. Красота по-американски (1999)

«Посмотрите на меня — дрочу в душе, и это самый лучший момент моего дня»

«Красота по-американски» завоевала пять «Оскаров», в том числе как лучшая картина, за свой черный юмор и сатиру. Кевин Спейси играет сотрудника рекламного агентства Лестера Бернема, который одержим лучшей подругой дочери, – своего рода юношеское пробуждение и кризис среднего возраста в одном. Дочь, конечно же, проблемная – презирает обоих родителей и хочет убежать из дома со своим странным бойфрендом. Это один из тех редких фильмов, в котором удалось соединить комедию и трагедию в исключительно правильных дозах. И да, в нем есть знаменитая сцена с лепестками роз.

4. Отрочество (2014)

«Да черт его знает, никто не знает, окей? Мы все просто импровизируем»

166-минутный эпичный фильм Ричарда Линклейтера (пронзительный или претенциозный – решать вам) снимали в течение 12 лет без четкого сценария, который переписывался каждый год. Картина охватывает жизнь молодого человека Мейсона от первого класса в школе до первого дня в колледже.

5. Детки (1995)

«Я не умру»

В одном из самых противоречивых фильмов 1990-х показана скучающая нью-йоркская молодежь, которая ведет аморальный образ жизни: они пьют, употребляют наркотики, занимаются незащищенным сексом. И в какой-то момент все выходит из-под контроля.

6. «Под кайфом и в смятении» (1993)

«Окей, окей, окей»

Задолго до ужасающего периода романтических комедий и оскароносного ренессанса, Мэттью Макконахи был душой бесспорной классики Ричарда Линклейтера. В фильме показаны последние школьные дни подростков в небольшом городе в Техасе с их попойками и безудержным весельем.

7. «SuperПерцы» (2007)

«А у нас это в первый раз, а у вас?»

Сложно поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор как «SuperПерцы» позволили безнадежным мальчикам-подросткам почувствовать себя нормальными в своей странности. Сюжет достаточно банальный: трое недазачливых друзей пытаются напиться и заняться сексом. Но ценность этого фильма именно в диалогах и прекрасно подобранных персонажах.

8. «Клуб „Завтрак“» (1985)

«Мы все странные. Просто кто-то это хорошо скрывает, вот и все»

Спустя 30 лет после релиза «Клуб „Завтрак“» до сих пор считается одним из лучших фильмов о подростках. Он рассказывает о пяти школьниках, которые в качестве наказания вынуждены провести выходной день за написанием эссе.

«Ненависть» (1995)

«Мир принадлежит нам»

Эта классическая французская драма вызвала большой общественный резонанс сразу после выхода, предоставив площадку для высказывания всем растерянным молодым людям из бедных кварталов Парижа. Фильм затрагивает все фундаментальные для молодежной драмы темы, начиная от испытаний дружбы и заканчивая тоской по приключениям.

«Донни Дарко» (2001)

«Не волнуйся, это пройдет»

Снятый за 28 дней и $3,8 млн, «Донни Дарко» оказался ошеломительной научно-фантастической драмой. И удачным стартом для актера Джейка Джилленхолла, который сыграл подростка, подружившегося с апокалиптичным кроликом, который то ли существует, то ли нет. Да, это немного странная история.

Едва фильм прошел по кинотеатрам, как сразу приобрел статус культового. Затронутые темы – смерти, депрессии и параллельных вселенных – пришлись по вкусу всем, кто время от времени задумывается о смысле своего существования.