10 молодых журналистов, за которыми нужно следить в 2017 году

2. Александрина Елагина, 25 лет, Russiangate

В мае 2016 года корреспондент The New Times Александрина Елагина вместе с другими журналистами и правозащитниками подверглась нападению в пятистах метрах от чечено-ингушской границы. На следующий день московские журналисты вышли в защиту избитых коллег с пикетом к администрации президента, а затем основали независимый профсоюз журналистов, где Александрина заняла пост координатора медиа. Несмотря на опасный инцидент в Ингушетии, она не перестала писать о кадыровской Чечне. За текст «Непрерывный терроризм», опубликованный в самиздате moloko plus, она получила премию «Редколлегия». Сейчас Елагина работает главным редактором сайта Russiangate, который публикует журналистские расследования о коррупции в российской власти.

«Выйти из списка можно: упорные идут в суд, отчаявшиеся — в банк. Дагестанец Расул не идет никуда: «Тем, кто идет в суды, подбрасывают наркотики или оружие».

— «Непрерывный терроризм»

3. Олеся Шмагун, 29 лет, OCCRP

Бывший спецкор The Village Олеся Шмагун отошла от городской тематики и занялась журналистскими расследованиями. Летом 2015 года она присоединилась к российской команде Центра по исследованию коррупции и организованной преступности — это международное объединение СМИ и репортеров, которое занимается расследованиями в странах Восточной Европы, на Кавказе и в Средней Азии, в Африке и Латинской Америке. Вместе с Романом Аниным, Романом Шлейновым и Дмитрием Великовским она работала над российской частью «Панамского досье» — самого масштабного международного расследования 2016 года.

«Примерно такая же схема была реализована и с другим займом на 200 млн долларов от той же компании Tokido Holdings. В том же 2010 году этот долг также переходил от одного офшора к другому, пока в итоге не достался Sandalwood Continental. Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов».

— «Золото партитуры»