10 молодых журналистов, за которыми нужно следить в 2017 году

2. Александрина Елагина, 25 лет, Russiangate

В мае 2016 года корреспондент The New Times Александрина Елагина вместе с другими журналистами и правозащитниками подверглась нападению в пятистах метрах от чечено-ингушской границы. На следующий день московские журналисты вышли в защиту избитых коллег с пикетом к администрации президента, а затем основали независимый профсоюз журналистов, где Александрина заняла пост координатора медиа. Несмотря на опасный инцидент в Ингушетии, она не перестала писать о кадыровской Чечне. За текст «Непрерывный терроризм», опубликованный в самиздате moloko plus, она получила премию «Редколлегия». Сейчас Елагина работает главным редактором сайта Russiangate, который публикует журналистские расследования о коррупции в российской власти.

«Выйти из списка можно: упорные идут в суд, отчаявшиеся — в банк. Дагестанец Расул не идет никуда: «Тем, кто идет в суды, подбрасывают наркотики или оружие».

— «Непрерывный терроризм»