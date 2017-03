Гости Черно-белого бала Трумена Капоте

Если вам хочется танцевать так, чтобы на следующий день вы едва передвигались, идите в Рабицу, если вы хотите послушать хорошую музыку – в Untitled (или сидите дома и никуда не ходите), а если хотите и того и другого – идите на Boiler Room. Недавно завершилась серия закрытых вечеринок Boiler Room & Ballantine’s, которая проходила в рамках проекта True Music. Хедлайнер – Майя Джейн Коулз, одна из главных женщин в мире техно. Вместе с Boiler Room она поехала в Южную Африку, Россию и Испанию, где выбрала по одному артисту, ремиксы которых появятся в ее новом альбоме. Организаторы не приглашают суперзвезд, они открывают для индустрии новые имена. И чаще всего после мероприятия их карьеры идут на взлет.

Правда, чтобы попасть, пожалуй, на лучшую андеграундную вечеринку, нужно постараться: список гостей формируется из числа друзей организаторов и тех, кто выиграл билет в лотерею. Остальным приходится наблюдать за происходящим с экранов своих ноутбуков: организаторы ведут прямые трансляции с каждого мероприятия. Но попытаться получить приглашение все-таки стоит: случайных людей здесь не бывает, поэтому все искренне веселятся под сеты самых перспективных и прогрессивных музыкантов со всего мира. Новая вечеринка Boiler Room пройдет в Санкт-Петербурге уже в июне, а пока Esquire вспоминает 10 легендарных вечеринок, которые не всегда были про музыку или танцы, но всегда – про веселье.

В 1966 году Трумен Капоте опубликовал свой документальный роман «Хладнокровное убийство». В книге рассказывается о двух бродягах, которые убили целую семью фермеров в Канзасе. Роман, над которым Капоте работал шесть лет, сразу же стал бестселлером, который не прочитал разве что ребенок. Продав права на публикацию книги и экранизацию (и получив за это около $2 млн), Капоте решил устроить вечеринку, о которой с благоговением вспоминали бы спустя столетия: Черно-белый бал.

Гостей на вечеринку века Капоте отбирал сам: актеры, писатели, политики, журналисты. Время от времени он перечитывал список, вычеркивал одни имена (Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, всех журналистов, которые нелестно отозвались о книге) и вносил новые. В итоге приглашения получили 540 человек – именно столько вмещал в себя большой зал отеля Плаза, где решили проводить мероприятие. Вдохновленный «Моей прекрасной Леди», Капоте попросил гостей прийти в черно-белых нарядах и масках. Желание хозяина была выполнено беспрекословно: маски получились у всех до того уникальные, что Музей Нью-Йорка потом собрал их вместе с приглашениями и костюмами и создал памятный архив – такого удостаивался разве что бал в честь инаугурации Джорджа Вашингтона.

Вечеринка мистера и миссис Брэдли-Мартин

К концу XIX века мир переживал сильнейший экономический кризис – Долгую депрессию. Безработица, падение зарплат, банкротство тысяч американских компаний. Чтобы как-то стимулировать экономику Нью-Йорка, два состоятельных социалиста – мистер и миссис Брэдли-Мартин решили закатить грандиозный костюмированный бал 10 февраля 1897 года.

Семья пригласила 1200 богатейших американцев принять участие в их роскошном приеме, которое проводили в «Уолдорф-Астории». Миссис Брэдли-Мартин попросила каждого прийти в наряде XVI, XVII или XVIII веков, обязательно купленном у местного торговца.

В назначенную дату в отель, который на день превратился во французский Версаль (неудивительно, что самым популярным костюмом среди женщин был образ Марии Антуанетты), пришли около 700 самых состоятельных людей того времени. Устрицы, фуагра, блюдо из черепахи – в распоряжении гостей оказалась вся изысканная кухня Астории: хозяева предложили им смело заказывать все, что понравится, из весьма дорогого меню. Правда, многих возмутило расточительство семейства – до такой степени, что Мартинам вскоре пришлось покинуть Америку и уехать в Англию.

Веселые проказники приветствуют Ангелов Ада в доме Кена Кизи

Полвека назад Кен Кизи – ему еще не было тридцати, но он уже успел написать два эпохальных романа – пригласил байкеров из знаменитого мотоклуба «Ангелы Ада» в свой дом в горах Сан-Франциско. Кизи был лидером Веселых проказников (англ. Merry Pranksters) – американской коммуны середины 1960-х годов, спровоцировавшей «кислотную» революцию. На этой вечеринке молодой писатель решил столкнуть образованных и талантливых Проказников с асоциальными, вечно нарывающихся на неприятности Ангелами. С последними Кизи свел Хантер С. Томпсон, который уже год работал над посвященным байкерам романом. Томпсон увидел, что две группы не так уж различны: и те и другие были анархистами, нонконформистами и имели проблемы с законом (байкеры – из-за обвинений в насилии, а Кизи и друзья – из-за хранения и употребления марихуаны). Такие доводы сработали, и Ангелы, обычно неохотно идущие на контакты, приняли приглашение.

В назначенный день около сорока Ангелов Ада въехали на своих «Харли-Девидсонах» во владения Кизи. Огромная территория была вся уставлена звуковыми усилителями – они были спрятаны в кроне высоченных секвой, откуда доносилась музыка: the Beatles, the Rolling Stones и почти беспрерывно – Боб Дилан. Другие были подключены к выдуманной радиостанции, в эфире которой некоторые Проказники читали импровизированные стихи. И через всю площадь – гигантский баннер, на котором красно-бело-синими буквами значилось «Веселые проказники приветствуют Ангелов Ада». Вечеринка ожидаемо превратилась в классические «секс, наркотики и рок-н-ролл», где в бешеном веселье слились главные фигуры поколения битников – Аллен Гинзберг, Нил Кэссиди, Ричард Альперт, сам Хантер Томпсон и Ангелы Ада.

Костюмированный бал Николая II и императрицы Александры

В 1903 году, пока революция только подкрадывалась к воротам Зимнего дворца, император Николай II и его жена Александра Федоровна задумали устроить бал-маскарад. Событие приурочили к 290-летию дома Романовых, которое император захотел отметить с размахом. Бал решили проводить в два дня: сначала гостей позвали в Эрмитаж на концерт, где кроме прочего показывали оперу «Борис Годунов» в исполнении Федора Шаляпина и балет «Лебединое озеро» с Анной Павловой, а затем – на роскошный ужин.

Сам костюмированный бал состоялся во второй день – и он был по-царски помпезный. Вся знать Российской империи облачилась в костюмы XVII века: бояре, атаманы, стрельцы, даже крестьяне – десятки портных и художников трудились над нарядами ценой в целое имение. Николай II и императрица Александра сшили себе платья царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, позаимствовав оригинальные украшения. Разодетые гости явились в Концертный зал Эрмитажа, где до забвения танцевали вальс, кадриль и мазурку. Великий князь Александр Михайлович потом вспоминал: «… весь Петербург танцевал в Зимнем дворце. Я точно помню эту дату, так как это был последний большой придворный бал в истории империи».

Белая вечеринка Пи Дидди

Шел 1998 год, Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, еще не был одним из самых влиятельных рэперов, но его синглы уже занимали верхние строчки Billboard, альбом стал платиновым и получил Грэмми. Не зная, что делать со свалившимся на него состоянием, Комбс купил дом в Хэмптоне, переполненном выглаженными, благонравными и очень богатыми белыми американцами, которые не обрадовались такому соседству. Пафф Дэдди понял, что в такой компании ему будет трудно прослыть своим, и единственный способ заявить о себе – закатить вечеринку, где все будут в белом. Белую вечеринку.

Комбс пригласил 75 гостей на ужин в свой полностью декорированный в белое дом. Пришли в основном друзья хозяина – хип-хоп продюсер Рассел Симмонс, актер Крис Рок, продюсер шоу Saturday Night Live Марси Кляйн. Тем летом весь Ист Хэмптон говорил только о Пи Дидди. Белая вечеринка стала ежегодным событием, приглашение на которое ждали видные продюсеры, музыканты, актеры, модели – словом, все. За эти годы Комбс успел отвезти своих гостей в Сен-Тропе, арендовать оригинальную Декларацию о независимости и не пустить фуд-критика Кати Ли за кремовый наряд: белый – значит белый.

Вечеринка в честь премьеры «Свадебки» Стравинского

Два состоятельных американца Сара и Геральд Мерфи жили в Париже и дружили с Пабло Пикассо, Ф. Скоттом Фицджеральдом, композиторами Коулом Портером и Игорем Стравинским. В июле 1923 года в город приехал Русский балет Дягилева, который привез постановку «Свадебка» на музыку Стравинского.

Чтобы отпраздновать премьеру и поприветствовать всех, кто на ней был, Мерфи пригласили друзей на курсирующую по Сене баржу. Вечеринка получилась веселой: Стравинский озорничал и путал карточки гостей, по которым их рассаживали за стол; Сара Мерфи строила пирамиды из игрушек – клоунов, зверей, машинок, кукол – в самом центре стола, а Пикассо переставлял их местами, будто произошла миниатюрная авария, на вершине которой – корова на пожарной лестнице. Знаменитый пианист Марсель Мейер наигрывал Скарлатти, пока художница Наталья Гончарова читала по рукам под крики Жана Кокто «Мы тонем!». Уже на рассвете двое гостей протянули через палубу огромный лавровый венок и заставили Стравинского прыгать через него. Потом композитор вспоминал эту вечеринку как лучшую ночь в его жизни.

Вудсток

Джими Хендрикс, The Who, Дженис Джоплин, Jefferson Airplane, Сантана, The Grateful Dead, Дэвид Кросби, Стивен Стиллз – все собрались на легендарный трехдневный (и плавно превратившийся в четырехдневный) рок-фестиваль 1969 года. Организаторы обманули представителей власти, заявив о 50 тысячах посетителей, хотя продали почти 200 тысяч билетов. В итоге желающих попасть на концерт оказалось так много, что заграждения вообще убрали, и вход стал бесплатным. Пробки по дороге на «Вудсток» протянулись на несколько километров, так что участникам приходилось идти на фестиваль пешком. Полмиллиона людей сплелись в единый одурманенный и беснующийся организм.

В первый же день начался дождь, и вся территория фестиваля превратилась в огромную грязевую яму. Это никого не испугало: люди продолжали употреблять наркотики, бегать голышом и заниматься сексом у всех на глазах. Несмотря на беспрецедентное количество гостей, «Вудсток» проходил очень мирно: за все четыре дня полиции не поступило ни одного сообщения.

Фонтан пунша Адмирала Рассела

В далеком 1694 году Адмирал Эдвард Рассел был уважаемой персоной в Королевском Военно-морском флоте Великобритании, по крайней мере, до тех пор, пока не решил порадовать своих офицеров и устроить для них вечеринку. Вспомните самый большой коктейль, который вы когда-либо готовили. Гигантский стакан лонг-айленда? Кувшин пунша? Кастрюля глинтвейна? Лорд Рассел смешал 1000 литров бренди, 600 литров вина, 635 килограмм сахара, 2500 лимонов, 75 литров сока лаймов, 2.5 килограмма мускатного ореха и вылил все это в огромный фонтан.

Бармены курсировали в импровизированной чаше в небольших деревянных каноэ, наполняя бокалы гостей. Задача не самая простая: официантам приходилось меняться каждые 15 минут, чтобы не свалиться за борт от дурманящих алкогольных паров. Вечеринка длилась целую неделю и лишь ненадолго останавливалась во время дождя, пока натягивали шелковый тент над коктейлем. Офицеры разошлись, только когда фонтан был полностью осушен.

50-летие султана Брунея

Когда ты султан, твой день рождения становится национальным событием. В 1996 году Хаджи Хассанал Болкиах, султан Брунея, решил отпраздновать свое свое пятидесятилетие двухнедельным отрывом. В программе – военный марш, полномасштабный матч в поло с принцем Чарльзом на специально построенной для этого площадке, неиссякаемый поток шампанского и черной икры. Закончилось празднование персональным концертом Майкла Джексона, на который сам именинник не явился. Вечеринка стоила около $27 млн (сейчас такое пиршество обошлось бы в $40 млн), шестнадцать из которых забрал Джексон.

Маскарады в элитном секс-клубе Голливуда

Деймон Лоунер никогда не думал создавать секс-клуб – просто в момент, когда его жизнь катилась к чертям, он посмотрел фильм Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Он создал в страницу на Facebook, и к нему тут же начали десятками добавляться люди.

Самые громкие секс-маскарады в «Санктуме» проходят по ночам в субботу. Полураздетые жрицы встречают гостей у входа в особняк. Внутри царит атмосфера вечеринки – гости пьют, танцуют, флиртуют друг с другом. Потом им предложат приласкать или отхлестать «рабыню», которую завели в зал на золотой цепи. Сегодня годовой абонемент в секс-клубе обойдется в 10 тысяч долларов, а пожизненное членство – в 75 тысяч. «Санктум» гарантирует анонимность, поэтому сюда приезжают миллиардеры, голливудские знаменитости, известные ведущие телешоу, рок-звезды – и некоторые возвращаются сюда не один раз.