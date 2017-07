10 самых скандальных фильмов всех времен

1. «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (1971)

Стэнли Кубрик (которому, напомним, приписывают съемки «фальшивой» высадки на Луну) никогда не упускал возможности высказаться на спорные темы. Но его «Заводной апельсин» стал просто вишенкой на торте для разгневанной общественности.

Старое-доброе ультранасилие привлекло внимание многочисленных цензоров, в том числе Национальной католической службы по делам кинематографа. Ведомство выдало картине рейтинг «С» –Condemned by the Legion of decency («Запрещено Национальным легионом приличия»), запретив, таким образом, к просмотру всем католикам Америки.

«Заводной апельсин» и сегодня всплывает в разговоре каждый раз, когда речь заходит о необходимости центрирования насилия в кино. Этот фильм связывали с рядом жестоких убийств, а угрозы в адрес самого Кубрика привели к тому, что режиссер потребовал изъять фильм из британского проката год спустя после премьеры.

2. «ГЛУБОКАЯ ГЛОТКА» (1972)

Снимая один из самых заметных фильмов «золотой эпохи порнографии», создатели «Глубокой глотки» явно рассчитывали на что-то большее, чем несколько сеансов в захудалых ночных кинотеатрах где-нибудь в подворотнях Нью-Йорка. Их надежды, безусловно, оправдались, когда фильм подвергся широкой критике за вопиющее неприличие. Картину запретили к показу в 27 штатах Америки, а в Великобритании она была запрещена вплоть до 2000 года.

Скандальность фильма связана не только с его содержанием, но и с процессом производства. Известно, что продюсер фильма, Луи «Бучи» Пераньо, использовал свои связи с мафией для того, чтобы выпустить ленту в прокат. А звезда «Глотки» Линда Лавлейс впоследствии рассказывала, что ее принуждали к съемкам.

3. «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» (1972)

Картина Бернардо Бертолуччи об анонимном романе хорошо известна скандалом вокруг сцены изнасилования, в которой герой Марлона Брандо использует кусок сливочного масла в качестве лубриканта.

Общественность шокировали откровения актрисы Марии Шнайдер, рассказавшей, что сцены не только не было в сценарии – ее даже никто не предупредил о том, что будет происходить в кадре.

Шнайдер сказала, что фильм разрушил ее жизнь, а в процессе съемок она плакала по-настоящему. «Я чувствую себя униженной и, если быть честной, изнасилованной – не только Марлоном, но и Бертолуччи», – рассказала актриса.

4. «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ» (1994)

История двух любовников-убийц, ставших медиа-сенсацией, снятая Оливером Стоуном по сценарию Квентина Тарантино, послужила причиной серии ужасных преступлений.

Премьеру фильма в Великобритании задержали на полгода, когда выяснилось, что у героев «Прирожденных убийц» появились подражатели в реальном мире. И это было только начало: позднее инцидент со стрельбой в школе «Колумбайн» также связали с фильмом – стрелки оказались фанатами ленты Стоуна.

5. «ЖИТИЕ БРАЙАНА ПО МОНТИ ПАЙТОНУ» (1979)

«Житие Брайана» – это история о соседе Иисуса и, определенно, одна из лучших комедий всех времен. Но не все поняли шутку. Христианские активисты поспешили назвать работу комиков богохульством и пикетировали показы фильма, взывая к морали зрителей.

Фильм запретили к показу почти везде, включая Ирландию, Великобританию и Норвегию (последнее даже стало поводом для появления слогана «Настолько смешно, что запрещено в Норвегии»).

6. «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» (1915)

В своем magnum opus Дэвид Уорк Гриффит показал чернокожих (многие из которых были сыграны белыми актерами, покрытыми черной краской) жестокими разбойниками, а Ку Клукс Клан – героями. Считается, что эта лента стала толчком в возрождению реального ККК, а также послужила подстрекательством к насильственным нападениям на чернокожих граждан Америки.

Национальная ассоциация содействию цветного населения (NAACP) выразила протест против фильма, что повлекло за собой его запрет в некоторых штатах. Однако фильм все равно пользовался сумасшедшей популярностью в американском прокате. Сегодня «Рождение нации» помнят как технический шедевр и ужасающий пример расистской пропаганды.

7. «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА» (1972)

Уэс Крейвен снял невероятно жестокий фильм о двух девушках, изнасилованных и замученных в лесу бандой головорезов. Его работа вызвала особенно острые скандалы в Великобритании.

Сначала ему отказался давать рейтинг Британский совет по классификации фильмов, блокируя, таким образом, выход в прокат. В 1984 году лента попала в печально известный список «видеомерзостей» (Video nasties), и была запрещена к показу на ближайшие 20 лет. Тем не менее, «Последний дом слева» считается первым и наиболее влиятельным фильмом ужасов пост-вьетнамского периода, изменившим лицо жанра навсегда.

8. «ДЕТКИ» (1995)

Эта совместная работа 52-летнего режиссера Ларри Кларка и 19-летнего сценариста Хармони Карина – прекрасный пример того, как привести в ярость консервативную аудиторию историей о тинейджерах, сексе и наркотиках, а также помешанном на девственницах герое со СПИДом.

The Washington Post назвал «Деток» «фактически, детской порнографией», а студия Miramax отказалась выпускать ленту в прокат, создав для этого отдельное подразделение – Shining Excalibur Films.

9. «ДЬЯВОЛЫ» (1971)

Что-то в этом откровенно эротическом кино, затрагивающим религиозные мотивы, с Ванессой Редгрейв в роли горбатой настоятельницы, выкрикивающей слово «Член!», действительно разозлило публику. Голые монахини в кадре, очевидно, дело не спасли.

Обвинения в богохульстве означали, что бескомпромиссный исторический фильм режиссера Кена Рассела подлежит запрету повсюду. В последствии ленту значительно перемонтировали, но даже новая версия никогда не выходила в широкий прокат.

10. «САЛО, ИЛИ 120 ДНЕЙ СОДОМА» (1975)

Запрещенный в нескольких странах, добравшийся до кинотеатров Великобритании только в 2000 году, фильм Пазолини о группе молодых людей, которых систематически насилуют и подвергают пыткам, является, пожалуй, одним из самых спорных и печально известных фильмов всех времен.

В 1994 году владелец магазина в США был арестован за то, что продал копию фильма полицейскому под прикрытием.

И хоть многие кинокритики говорят о том, насколько блестящим и важным является этот фильм, едва ли они пересматривают его дома вечером пятницы за куском пиццы.