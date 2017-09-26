10 фильмов об отношениях, в которых женщина старше

1. «ВЫПУСКНИК» (1967)

Имя главной героини фильма стало нарицательным благодаря песне «Миссис Робинсон» Саймона и Гарфанкела. Соблазнительницу юного выпускника колледжа (одна из первых ролей Дастина Хоффмана) должна была сыграть Жанна Моро, но роль досталась Энн Бэнкрофт. Фильм получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру, и по сей день входит в списки величайших кинокартин всех времен.

2. «ПИАНИСТКА» (2001)

«Пианистка» Михаэля Ханеке — это экранизация романа австрийской писательницы Эльфриды Елинек. Любовные отношения молодого студента консерватории с преподавательницей не обходятся без физического участия ее матери, Шопена, Шуберта, бритвы и битого стекла. На Каннском кинофестивале в 2001 году «Пианистка» получила рекордные три награды, включая гран-при.

3. «ОНА» (2016)

Еще одна героиня Изабель Юппер, которую вожделеет молодой мужчина. Правда, в этот раз патологии, скорее, у него. В этом фильме Пола Верховена можно увидеть детектив, блестящую сатиру на современную Европу — или еще одно доказательство того, что с возрастом женщина может не только не потерять привлекательность, но и приумножить ее.

4. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (2000)

Роман со взрослой женщиной не является главной сюжетной линией фильма, но «маму Стифлера» можно смело назвать самым тонким украшением «Американского пирога». Аббревиатура MILF (Mom I’d like to fuck) появилась еще в конце 80-х, но щирокое распространение получила именно благодаря Дженнифер Кулидж, которая до того, как стать «мамой Стифлера», завоевала популярность как стенд-ап комик и сценаристка.

5. «ТЕАТР» (1978)

В «Театре» Сомерсета Моэма описан классический вариант развития отношений с 25-летней разницей в возрасте. Но сюжет «полюбил – разлюбил – ушел к молодой» может стать для женщины не трагедией, а поводом для самореализации. Почти забытый советский фильм с Вией Артмане и музыкой Раймонда Паулса во многом превосходит британскую экранизацию с Аннет Беннинг в главной роли.

6. «Я - ЭТО ЛЮБОВЬ» (2009)

Тильда Суинтон в роли русской жены итальянского промышленника влюбляется в друга своего сына — и это не единственное потрясение, которое ожидает героев фильма. Отметим, что вне экрана актрису тоже не смущает разница в возрасте — ее бойфренд младше на 18 лет.

7. «ШЕРИ» (2009)

Мишель Пфайфер по сюжету, заимствованному у французской писательницы Колетт, играет бывшую куртизанку. Но легкомысленное имя Шери принадлежит не ей, а ее молодому любовнику. Похоже, Пфайфер — самая известная кинособлазнительница молодежи: она также заводит юных любовников в фильмах «Я никогда не буду твоей» и «Личное». Да и сейчас актриса в такой форме, что может продолжать разрабатывать тему.

8. «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (2013)

Героины Робин Райт и Наоми Уоттс — подруги детства, которые заводят романы с сыновьями друг друга. Неординарный сюжет, притом развивающийся на фоне залитых солнцем австралийских пляжей, быстро превращает «Тайное влечение» из фильма для маникюрного салона в изящное высказывание о природе желания.

9. «ОХ УЖ ЭТА НАУКА!» (1985)

Фильм Джона Хьюза, автора картин «Один дома» и «Клуб “Завтрак”» — комедия о школьниках, создавших на компьютере идеальную девушку. Опытная красотка помогает разрешить трудности в отношениях с одноклассниками, родителями и девушками. И наблюдать за этим не менее увлекательно, чем за тем, как 30 с небольшим лет назад представляли себе возможности компьютеров.

10. «И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ» (2001)

Двое лучших друзей проводят последние школьные каникулы в компании привлекательной замужней женщины — вот сюжет, занимавший 16 лет назад режиссера «Гравитации» Альфонсо Куарона. «И твою маму тоже» не только получил приз за лучший сценарий в Венеции, но и стал одним из самых коммерчески успешных мексиканских фильмов в истории.