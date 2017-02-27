Возрождение легенды

Nokia 8600 Luna
Да, у многих читателей Esquire бренд Nokia наверняка ассоциируется с премиум-линейкой Nokia 8800, но наше сердце навеки принадлежит младшей версии. Здесь нижняя часть слайдера была выполнена не из нержавеющей стали, а из прочного закаленного стекла, через которое просвечивала мерцающая в режиме ожидания клавиатура. Кроме того, нам до сих пор иногда снится щелчок, с которым раскрывался корпус телефона.
Motorola AURA
Один из самых необычных мобильных телефонов в мире: необычный «поворотный» форм-фактор, круглый дисплей, клавиатура из анодированного алюминия и уникальный механизм открытия на шариковых подшипниках, разработанный швейцарской часовой компанией. Кроме того, на задней сторон корпуса было окошко, сквозь которое проглядывали шестеренки этого механизма. Невероятно надежный, эффектный и дорогой ($2000) телефон, за которым до сих пор охотятся коллекционеры на барахолках.
Sony Ericsson W880i
Лучший музыкальный телефон до изобретения iPhone — с корпусом из пластика и нержавеющей стали, ярким экраном и двумя камерами, одна их которых использовалась для видеосвязи. И это в 2007 году! Кто держал ее в руках — не забудет этого ощущения. Верните, пожалуйста!
Nokia N95
Не просто телефон, а настоящий мультимедийный комбайн. Еще тогда у него был рекордно большой по тем временам экран, специальные кнопки для управления музыкальными функциями и невероятная 5-мегапиксельная камера с оптикой от Carl Zeiss. Давно нас не удивляли таким набором возможностей, как это сделала Nokia в 2007 году.
Samsung X820
Один из самых тонких мобильных телефонов в истории. Тогда, в 2006 году, X820 поражал воображение — да и сегодня смотрится эффектно. Цветной экран, плоская клавиатура, простенькая камера и гнущийся (в хорошем смысле) корпус — и всё это при толщине в 6,9 мм. Даже iPhone 6S толще.
Blackberry Bold
Можете считать, что материал написан откуда-то из дома престарелых — но я до сих пор считаю, что набирать тексты на полноценной QWERTY-клавиатуре было гораздо удобнее, нежели на сенсорном экране айфона! И ничего более совершенного для этих целей, чем линейка Blackberry Bold, человечество еще не придумало.
Siemens S25
Если бы эта модель телефон была женщиной, то уже через пару месяцев на нем можно было б жениться. Шутка ли — аппарат появился летом 2000 года, и до сих пор является настоящим образцом классического технологического дизайна а-ля «поздние девяностые». Да, он весил 125 грамм и там ещё была торчащая из корпуса антенна — зато телефоном можно было отбиваться гопников в переулках, а время работы в режиме ожидания составляло до 200 часов.
Sony Ericsson Xperia Pureness
Об этом помнят немногие, но еще в 2009 году совместное предприятие Sony Ericsson выпустило ультрамодный мобильный телефон с полностью прозрачным экраном. Да, модель получилась не очень удачной и провалилась в продажах, но прозрачный дисплей смотрелся просто фантастически.
Nokia Lumia 920
Один из самых противоречивых смартфонов компании, управляемый печально известной операционной системой Windows Phone 8, ещё пять лет назад был оснащен функцией, которую мы до сих пор ждем от Samsung и Apple. Полноценной беспроводной подзарядкой! Достаточно было лишь положить телефон на специальный коврик. Подавляющее большинство современных смартфонов всё ещё так не умеют — только при использовании специальных (и весьма уродливых) чехлов, приобретаемых за отдельные деньги.
Motorola RAZR
Одна из самых узнаваемых моделей в мире: тончайшая «раскладушка» с плоской алюминиевой клавиатурой. Именно в 2004 году, после выхода RAZR, стало окончательно ясно, что мобильный телефон может являться имиджевым аксессуаром — а спустя пару лет была выпущена специальная золотая модель в коллаборации с D&G. После RAZR вдвойне обидно, что сегодня все телефоны выглядят одинаково.