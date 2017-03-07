10 вещей о женщинах от Алены Ахмадуллиной

1. Все женские неврозы берут начало в мифе о «совершенной женщине».

2. Как только мужчина обозначил роль женщины и ее территорию, в ней появляется огромная сила и власть над событиями.

3. Нет ничего более интересного, чем мужчина, который живет по всем законам своего мощного взрослого мужского существа.

4. Услышав прекрасную музыку, мы иногда предпочитаем не искать общества солиста, чтобы не разочароваться.

5. Мы ни в каком виде не любим «сектантов граненого стакана».

6. Мы можем нарочито «блондинисто» строить отношения. Это тонкая игра – создавать ситуацию, когда мужчина восхищается легкостью ее разрешения.

7. Часто мы доозвучиваем неполноценные «тряпичные копии», а потом восхищаемся собственной режиссурой.

8. Идеальный мужчина – это тот, кто создает события, а не является их жалким потребителем.

9. Ссоры необходимы, чтобы натянуть смыслы, как полотна на ветру, и тогда проступят письмена.

10. Если вы все-таки перешагиваете порог, то, боюсь, напоследок вы услышите ту самую фразу, которой и должны завершаться все полемические главы: «Пошел ты...» ≠

На Алене: блузка, ремень, юбка и сапоги, alenaakhmadullina