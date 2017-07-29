10 вещей о женщинах от проститутки Алены Н.

1. Главная женская тайна – не возраст, а вес. Возраст мы скрываем от большинства, а вес – от всех. Даже от самих себя.

2. Мы надеваем чулки, забываем надеть белье, красим ногти, выдергиваем волоски – для мужчин. Почему у птиц перья распускают самцы, а не самки?

3. Любовь жива, пока мы смеемся над ваши- ми шутками, спим в вашей одежде и устра- иваем вам скандалы.

4. Чтобы понять клиента, нужно несколько секунд. Чтобы понять любимого мужчину, нужно ему полностью довериться. Чтобы понять мужа, нужно с ним развестись.

5. Мы просим покупать нам шубы не потому, что пытаемся вас раскрутить. А потому, что понимаем: мы для вас – инвестпроекты. Непросто нас бросить после того, как столько всего вложили.

6. Вы просто не хотите говорить, а мы уверяем себя, что вы на другой планете, где мобильники работают только на входящие.

7. В конфликтах всегда виноват тот, кто умнее. Мужчины – умнее.

8. Если мужчина опоздал на первое свидание, рассчитывать ему не на что.

9. Редкие женщины понимают, что не надо закатывать скандалы из-за измен.

10. Высшее удовольствие – восхищение в глазах мужчины, который когда-то нас обидел. ≠