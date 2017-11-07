10 вещей о женщинах от Татьяны Арно

1. В чужую жену черт ложку меду кладет.

2. Женский ум лучше всяких дум.

3. Люби не люби, да почаще взглядывай.

4. Стриженая девка косы не заплетет.

5. Лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить.

6. Псовая болезнь до поля, бабская – до постели.

7. Жена не гусли, поиграв, на стенку не повесишь.

8. Даже самая прекрасная девушка может дать только то, что у нее есть.

9. Соболье одеяльце в ногах, да подушка в слезах.

10. И лишь одна русская народная пословица верна всегда: «У бабы волос долог, да ум короток». ≠