10 вещей об актрисе Ане Чиповской от нее самой

1. Во-первых, обо мне нужно знать не все.

2. Во-вторых, не надо строить догадки, потому что они до добра не доводят.

3. Больше всего на свете я не люблю рано просыпаться, и если меня заставить, то можно лишиться всего.

4. Надо понимать, что если ты выбрал для себя женщину-актрису, а не женщину, скажем, юриста, бухгалтера или домохозяйку, не нужно от нее ждать того, чего бы ты ждал от юриста, бухгалтера или домохозяйки. Каждому своё, это надо понимать.

5. С годами мой характер становится лучше, и это святая правда. Я чем дальше, тем пушистее, даже омерзительно.

6. Обо мне нужно знать, что никакие полутона не заменят конкретного «да» и конкретного «нет». Господи, обо мне так мало нужно знать!

7. Я бытовой алкоголик, конечно. И не нужно пытаться с этим бороться! Как говорит мой отец, я давно заспиртовалась.

8. Я очень хрупкая.

9. Я всегда все в жизни делала сама и перевоспитать меня непросто, все равно рвусь везде платить, таскать тяжеленные пакеты и решать вопросы.

10. Я с большим удовольствием играла бы какой-нибудь порок, за который человек себя уничтожает.