10 вещей о женщинах от Кортни Кокс

1. Подтяните штаны. Вы не пятнадцатилетний рэпер, и мы хотим видеть, какой формы у вас задница.

2. Не натягивайте штаны до подмышек. Вы не восьмидесятипятилетний бухгалтер, и мы не хотим видеть, какой формы у вас прибор.

3. Честность – вот залог отношений. Если вы можете ее симулировать, вы в выигрыше.

4. Встречаться с мужчиной только ради грандиозного секса никто особо не станет. Поскольку оргазмы длятся не слишком долго.

5. Не следует пренебрегать поцелуями, даже если вся кровь уже переместилась от вашей головы к другим частям тела.

6. Мы обращаем на ваши руки больше внимания, чем вы думаете. Если они не выглядят по-мужски, это уже минус, но если ваши ногти длиннее наших, можете сразу быть свободны.

7. Мимо нас каждый божий день ходят сотни мужчин. Вам надо сделать что-нибудь эдакое, чтобы именно вас заметили.

8. Женщины говорят слишком много. Так уж мы устроены. Простите.

9. Сделка есть сделка. Раз уж решили жениться, зарубите себе это на носу.

10. Поскольку пункт 9 часто вызывает вопросы, я бы советовала перечитать его еще раз. ≠