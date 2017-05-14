10 вещей о женщинах от Виктории Газинской

1. Больше всего удивляет, как это умные мужики любят реальных дур? Ведь есть же множество одновременно и красивых, и умных женщин!

2. Женщины любят гениев. Жаль, на всех их не хватает.

3. Думаю, каждая бы влюбилась в гениального композитора. Пока что женщинам сочинения музыки не удавались.

4. Некоторые из нас хотели бы, чтобы рожать умели мужчины. Без этого о равноправии полов можно забыть.

5. Думаю, мы сами виноваты, что кавалеры не подают нам пальто! Подавайте подавайте, пожалуйста!

6. Господа, перечитывайте Толстого и Достоевского – там про нас все написано.

7. Если сильным полом сняты, например, такие фильмы, как «Раба любви» или «Мужчина и женщина», почему считается, что «они нас не понимают»?

8. Не скрою: хочу мужчину, который научит меня быть слабой.

9. Женщина-дизайнер – это не то же самое, что «моя жена умеет шить».

10. Как бы странно это ни звучало, мы любим одевать других женщин и делать их красивыми. ≠