10 вещей о женщинах от Чулпан Хаматовой

1. Женщин и мужчин не бывает, бывают Личности, а бывает — планктон.

2. В мужской природе — любить только себя. Прерогатива женщины — любить другого человека больше, чем себя. Потому, наверное, что мы рожаем детей, а вы — нет. От этого все наши различия и противоречия.

3. Нам бывает страшно. И тогда вам надо вести себя, как родителю с ребенком: отвлекать внимание, ничего не требовать, а еще лучше — рассказать сказку. Про то, что туфелька никуда от Золушки не денется, будь у нее хоть сорок шестой размер ноги.

4. Для женщины ваша готовность к поступку даже важнее, чем сам поступок.

5. Ничего не располагает к мужчине так, как умение общаться с детьми.

6. Умный мужчина не боится показаться смешным. Если человек в состоянии посмеяться над собой, это говорит о его внутренней свободе.

7. В исламском мире у женщин нет никаких прав, в западном мире женщины отвоевали себе все права и не терпят даже намека на слабость. Мы же где-то посередине: с одной стороны, самостоятельные, но с другой стороны, будем рады, если вы поможете донести нам тяжелую сумку.

8. Ничто так не обижает, как равнодушие мужчины, когда женщина плачет. Мужчина должен понимать, что слезы — это не уловка, а катаклизм, мировая катастрофа: взорвались все вулканы, реки вышли из берегов, и надо немедленно любыми способами их остановить.

9. Не стоит корить женщин за алогичные поступки. Их не надо понимать, ими нужно восхищаться.

10. Иллюзия — великая вещь, не только в кино, но ив жизни. Любвоь — это в первую очередь работа по созданию иллюзорного мира. ≠