10 вещей о женщинах от Ренаты Литвиновой

1. Давайте женщине время, чтобы побыть одной, умейте отпускать.

2. Невыносимо, когда мужчина торчит дома сутками напролет.

3. Предполагая в женщине худшее, это и приобретете. Вывод: обожествляйте ее, говорите ей об этом, и она никогда не поступит плохо.

4. Любящий не прячет свои деньги по сусекам. А если вы что-то прикапываете втайне, вы не любите эту женщину — вы от нее отдельно.

5. Качество мужчины проявляется, когда ему сделали больно. Умейте благородно расставаться.

6. Почему вы бежите под душ с утра, но не после работы перед сном?

7. Мужчина-сплетник — уже полубаба. Интимные детали про бывших дам пусть умрут внутри вас.

8. Способность делать жесты восхищает!

9. Страсти утихают года через три. Остается щадить женщину, прощать ее, учитывать ее, великодушничать, смешить и, наконец, соединиться в одно и умереть.

10. В конце концов, не нужно ничего понимать и знать о женщине. Ее нужно просто любить. ≠