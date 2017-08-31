10 вещей о женщинах от Дарьи Мороз

1. В наш век женщинам больше всего не хватает в мужчинах галантности.

2. Не пытайтесь предположить, что подумает женщина по поводу того или иного вашего слова или поступка: все равно не угадаете.

3. Безразличие есть отсутствие любви.

4. Деликатность и умение приходить вовремя иногда значат гораздо больше, чем активное ухаживание.

5. Хотите многое понять о женщине? Познакомьтесь с ее мамой.

6. Мужская уверенность и спокойствие часто важнее обаяния и сексуаль- ности.

7. Мужчины не понимают одного: обещал – позвони!

8. Нет ничего хуже мужской истерики.

9. Только любящая женщина способна на жестокость.

10. Не ваше все равно вам не достанется. А ваше никуда не денется. Но это не повод расслабляться. ≠