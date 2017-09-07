10 вещей о женщинах от Ксении Раппопорт

1. Вообще-то о женщинах стоит знать как можно меньше.

2. Хотя если женщина замужем, об этом стоит знать.

3. В это никто не верит, но есть женщины, равнодушные к драгоценностям.

4. Если женщина говорит «мне нечего надеть», это значит, что надеть ей действительно нечего.

5. Не думайте, что самостоятельной, волевой женщине никто не нужен. Лучше представьте, чего вы могли бы достигнуть вместе.

6. Некоторые женщины даже умеют точить ножи.

7. Женщина всегда искренна, даже когда она врет.

8. Некоторые комплименты отбивают желание продолжать общение.

9. Любые ваши предположения о том, что думает женщина, ошибочны.

10. Быть женщиной больнее и интереснее, чем мужчиной. ≠