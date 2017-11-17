10 вещей о женщинах от Равшаны Курковой

1. Я бы не стала делить режиссуру на женскую и мужскую. Режиссер либо талант, увлекательный рассказчик и демиург, либо беспомощное дерьмо, независимо от пола.

2. Мы вообще живем в неженское время. Ежедневно решаем мужские проблемы, которыми раньше девочки не занимались.

3. Несмотря на это, с мужчинами нужно оставаться нежной, трепетной, терпеливой, мудрой девушкой. Иначе наши супергеройские способности оценят только подруги.

4. Глянцевые журналы настойчиво называют меня красивой женщиной, а я смотрю на себя трезво. Мне кажется, я на большого любителя.

5. Можно пришить жопу, а можно наприседать. Видимый результат почти тот же, но в процессе приседания ты ещё воспитаешь такие качества, как упорство и дисциплина. А они в жизни пригодятся не меньше, чем красивая жопа.

6. Старость не украшает никого. Не надо делать ставку на то, что «с годами я поумнею», умней сейчас. Старость - это все то же самое, только минус здоровье.

7. Материнские чувства во мне пробудились в 12 лет, когда в Ташкенте я перенянчила всех детей во дворе.

8. Конечно, есть дружба между мужчиной и женщиной. Ты просто хочешь, чтобы человек был счастлив – не важно, спали ли вы вместе или нет.

9. Больше всего не люблю страдающих мужчин на сцене. Да и в жизни не люблю. Сделай что-нибудь, не ной.

10. Удивляет, когда видишь, что человек живет так, будто он бессмертен. Хочется крикнуть: «Хватит писать в черновик, живи по-настоящему».