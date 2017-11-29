10 вещей о женщинах от Юлии Снигирь

1. Быть женщиной круто. Все наши жалобы на головные боли, месячные, диеты и каблуки – чтобы вы не завидовали.

2. Не бывает плохих девочек и хороших девочек. Просто не все умеют вовремя переключить режим.

3. Когда вы ходите с нами по магазинам, часы кажутся минутами. Когда мы смотрим с вами футбол, минуты кажутся часами. Вот что такое для нас теория относительности.

4. Да, иногда мы обсуждаем шопинг и задницу Анджелины Джоли. Ключевое слово здесь – «иногда».

5. Когда мы влюблены, в нас легко поселяется страх и неуверенность в себе.

6. Нам не все равно, как вы одеты. Безвкусица в одежде – состояние души.

7. В шахматах весь сыр-бор из-за короля, а на деле самая сильная фигура – ферзь, королева. Да и каждая смышленая пешка может в эндшпиле стать ферзем.

8. Мефистофель явно был женщиной.

9. Раздражают мужчины, которые живут с родителями.

10. Мы действительно ценим мужские поступки. Даже если не подпрыгиваем и не пищим от восторга. Особенно, если не подпрыгиваем и не пищим. ≠