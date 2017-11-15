10 вещей о женщинах от Тани Ткачук

1. Признание «Я полюбил другую» намного хуже новости «Я попал под автобус».

2. Если не знаешь, поцеловать девушку или нет, – целуй и не спрашивай!

3. Иногда какой-нибудь нелепый поцелуй может впечатлить и окрылить сильнее крутейшего секса.

4. Мужчина без чувства юмора для меня не существует.

5. Женщина вам друг, но не друган – не надо называть нас по фамилии.

6. Научитесь уже пользоваться дрелью и молотком, пожалуйста.

7. Занудство, правильность и желание бежать на первом же трамвае – синонимы.

8. Лучше избегать рассуждений о бывших, даже если вас спрашивают об этом с добрейшей улыбкой.

9. «Даже если бы от тебя остались твоя улыбка и один пальчик, ты все равно бы остался для меня лучшим из мужчин» – это вкратце то, к чему нужно стремиться.

10. Мне не нужно, чтобы мужчина был фанатом группы «Моя Мишель» и знал тексты наизусть, достаточно обычного обожания.

Таню Ткачук и ее группу «Моя Мишель» можно послушать 17 ноября в московском ресторане Backstage и 18 ноября в клубе «Гештальт» в Петербурге.