10 главных сериалов года

1. «Табу» / Taboo

FX / BBC One, в эфире с 7 января

О чем

Полуисторическая-полумистическая драма в декорациях довикторианской Англии. Человек по имени Джеймс Казайя Делейни после 10 лет в Африке возвращается домой за наследством только что почившего отца — земли на юго-западе Канады, которая скоро должна стать ключевым местом для торговли между Китаем и Новым Светом. Помогают Джеймсу нечистые силы, а противостоит — могущественная корпорация.

Кто

Сериал снят по рассказу Тома Харди, который сам и снялся в главной роли. Адаптировать помог давний знакомый Стивен Найт, вместе с которым двое уже работали на фильме «Лок», а вообще Найт — создатель «Острых козырьков» и сценарист «Порока на экспорт». Также среди продюсеров Ридли Скотт, а среди актеров — Уна Чаплин, которую вы можете помнить по ее (конечно же, трагической) роли в «Игре престолов» (она сыграла Талису Старк).

Зачем смотреть

В первую очередь это несколько часов Тома Харди, который ходит, мычит, кряхтит и пыхтит, что отлично работало в «Бронсоне» и «Безумном Максе», неплохо работает и сейчас. Историки ругаются на то, что противостоящая Харди East India Company изображена не совсем корректно и чуть ли не могущественней масонской ложи, но, во-первых, сюрприз, там еще и магия есть – как вам такая историческая точность? А во-вторых, в этом-то как раз и смысл: «Табу» показывает альтернативную фантастическую реальность, чтобы поговорить о британском колониализме, да и вообще о великих империях в целом.

2. «Подлый Пит» / Sneaky Pete

Amazon, уже доступен с 19 января

О чем

Криминальная драма про афериста Мариуса, который в попытке спрятаться от желающих его убить неприятелей притворяется своим бывшим сокамерником Питом и селится у бабушки с дедушкой Пита — те не видели внука с детства и не распознали подлога. Семья у Пита при этом непростая, и Мариус очень скоро оказывается замешан в ее дела по уши.

Кто

Шоураннеры: Дэвид Шор, создатель «Доктора Хауса» и Брайан Кренстон из «Во все тяжкие», который также сыграл одну из ведущих ролей. Джованни Рибизи, голливудский актер с большим стажем, но, к сожалению, малым количеством запоминающихся ролей, — сыграл самого Мариуса/Пита, и его игра вытягивает итак неплохой сериал на тот уровень, на который Хью Лори вытаскивал «Доктора Хауса», а Кренстон — «Во все тяжкие». Ну, почти на тот.

Зачем смотреть

Как уже сказано выше, ради игры Рибизи — за его мимикой и ужимками крайне интересно наблюдать. А так «Подлый Пит» покрывает сразу две ниши: создает любопытную альтернативную реальность, сплошь населенную блестящими мошенниками (как в «Друзьях Оушена» или «Иллюзии обмана»), и использует эту реальность, чтобы рассказать о том, почему семья — это главное, даже если семья и не совсем твоя.

3. «Диета из Санта-Клариты» / Santa Clarita Diet

Netflix, уже доступна с 3 февраля

О чем

Остроумная вариация на тему зомби: обычная домохозяйка Шейла становится людоедом, но не безмозглым гниющим трупом с моторными функциями. Ее сознание остается при ней, просто теперь она может есть только других людей, причем обязательно свежих.

Кто

В главной роли — Дрю Берримор, мужа ее играет Тимоти Олифант, только недавно отслуживший в должности маршала в «Правосудии» (Justified) и которого с тех пор на экране сильно не хватало. Создатель шоу — Виктор Фреско, ветеран телевидения, в России, впрочем, неизвестный (как и его главный сериал «Давай еще, Тед»), но вам наверняка будет нелишним знать, что он был сценаристом и продюсером нескольких эпизодов «Альфа».

Зачем смотреть

Зомби-драмы уже порядком надоели и тему раскрывали уже много раз с тысяч разных сторон, но у «Диеты», кажется, все-таки получилось выделиться на общем фоне. Потому что это в первую очередь история о любви и преданности — о том, как жить, когда твоя жена людоед, но все равно любимая, и как вместе искать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Но жутких кровавых сцен там все равно более чем достаточно.

4. «Легион» / Legion

FX, идет с 8 февраля

О чем

Новое ответвление от вселенной «Людей икс» — история о мутанте-шизофренике Дэвиде Хэллере, никак с остальной вселенной, к счастью, не связанная. То есть главный герой, конечно, сын Чарльза Ксавье, а в самом шоу есть миллион отсылок к комиксам Marvel, но знать все это совсем необязательно.

Кто

А вот тут самое интересное. Создатель — Ной Хоули, он же шоураннер сериала «Фарго», сумевший взяться за наследие братьев Коэнов и не только не опозориться, но и 17 номинаций на «Эмми» получить. А в главной роли — Дэн Стивенс, который по совершенно необъяснимой причине не стал суперзвездой после фильма «Гость», но сейчас-то точно станет. Также в ролях: Обри Плаза и Рейчел Келлер — Симона из второго сезона «Фарго».

Зачем смотреть

Как и в случае с «Защитниками» (обратной стороной «Мстителей», сериалов про Джессику Джонс, Сорвиголову, Люка Кейджа и прочих), на телевидении вселенная «Людей икс» совсем не такая примитивная и картонная, как на киноэкране. «Легион» воистину шизофреничный, а таланты Стивенса и Хоули вытягивают его наверх со страшной силой. Кстати, основным источником вдохновения во время работы над сериалом для Хоули была музыка Pink Floyd (у персонажа Рейчел Келлер поэтому и кличка «Сид Баррет»), вот таким телевизионным пинкфлойдом шоу в итоге и получилось — со всеми сопутствующими плюсами и минусами.

5. Хорошая борьба / The Good Fight

CBS, с 19 февраля

О чем

Спин-офф сериала «Хорошая жена» (The Good Wife) с большим количеством оригинальных персонажей. В центре теперь Дайан Локхарт (в «Жене» — сначала начальница, потом партнер главной героини), которая спустя год после событий последнего сезона «Жены» собирается выходить на пенсию, но тут выясняется, что все ее состояние было доверено мошеннику вроде Берни Медоффа, ну и, в общем, денег больше нет, а есть позор и всюду снующие журналисты с камерами. Дайан изгоняют из ее фирмы, и ей приходится основать свою.

Кто

В общем, все те же люди. Создатели — Роберт и Мишель Кинги, в главной роли изумительная Кристин Барански, также возвращаются Куш Джумбо (Люка Квинн), Сара Стил (Марисса Голд, дочь Илая) и, ура, обещают эпизодические появления Керри Престон в роли эксцентричной юристки Лиз Тациони. Для тех, кому все вышесказанное кажется бессмысленным набором букв, добавим Роуз «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» Лесли в роли крестной дочки Дайан.

Зачем смотреть

Если вы не видели «Хорошую жену», то, во-первых, зря вы так, а во-вторых, ловить тут, видимо, действительно нечего, но посмотрите тогда «Хорошую жену». Кинги — редкий вид идейных либеральных авторов, которые при этом занимаются критикой самих либералов, а не консервативных республиканцев, и критика эта всегда ровно в точку. В «Хорошей жене» они, по сути, рассказали историю Хиллари Клинтон, причем в не самом приятном для бывшего кандидата в президенты свете; в перерыве между «Женой» и «Борьбой» отреагировали на выборы сериалом с красноречивым названием «Безмозглые» — о том, как и демократы, и республиканцы радикализировались потому что им полмозга отъели пришельцы. В «Борьбе» же мы увидим их интерпретацию Америки Трампа и, возможно, они будут первыми, кто обвинит во всех бедах не русских хакеров, а что-нибудь пореальней.

6. «Большая маленькая ложь» / Big Little Lies

HBO, с 19 февраля

О чем

Драмеди по одноименному роману Лианы Мориарти о запутанной истории нескольких семей. Связывают эти семьи дети-первоклассники в одной школе, вскоре матери становятся подругами, далее по сюжету: убийство.

Кто

Совершенно фантастический (даже по меркам HBO) актерский состав: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц — и это даже еще не все известные имена. Адаптацией книги для ТВ занялся Дэвид Келли, создатель «Юристов Бостона» (малоизвестного в России, но очень влиятельное шоу, без которого не было бы, например, упомянутой выше «Хорошей жены»), а режиссер всех серий мини-сериала — Жан-Марк Валле, автор «Далласского клуба покупателей».

Зачем смотреть

Пункт «Кто», в принципе, итак уже достаточно красноречивый, да и первоисточник тоже отличный. Хоть сюжет и сложно толком пересказать, но это весьма остроумное высказывание на тему семьи, вторых мужей и вторых жен, да и общества в целом.

7. «Вражда: Бетти и Джоан» / Feud: Bette and Joan

FX, с 5 марта

О чем

Новый, третий сериал-антология Райана Мерфи (другие два: «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»), на этот раз про самые ярые личностные противостояния в истории. Для первого сезона выбрано соперничество актрис Джоан Кроуфорд и Бетт Джейн во время съемок фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» Если звучит все это скучно и непонятно, то вот более подходящее описание: там будет драма, много драмы и очень много драмы в лучшем стиле шоу «Окна», только намного изящней.

Кто

Джоан Кроуфорд сыграет Джессика Лэнг, Бетт Джейн — Сьюзан Сарандон. Также в ролях Альфред Молина, Сара Полсон и Кэтрин Зета-Джонс. Один из эпизодов сняла Лиза Джонсон, автор инди-хита «Элвис и Никсон», а среди множества продюсеров каким-то образом затесался Брэд Питт.

Зачем смотреть

Райан Мерфи сегодня — чуть ли не единственный человек на телевидении, который видит в маленьком экране не свободу для больших режиссеров и сценаристов, а именно что силу телевидения. Мерфи умеет делать «мыло» так, что «мылу» больше не приходится стыдиться того, что оно «мыло», и наверняка «Вражда» станет очередным этому тезису доказательством. Это как посмотреть «Битву экстрасенсов», но без эмоционального похмелья после. И не надо стесняться.

8. «Твин Пикс» / Twin Peaks

Showtime, с 21 мая

О чем

Продолжение одного из лучших сериалов всех времен — 25 лет спустя. Конечно, это не новый сериал, но учитывая сколько прошло времени с последнего, второго сезона, правильней его считать все-таки за новый. Никаких деталях о сюжете нет и не будет до дня премьеры.

Кто

Все те же: Дэвид Линч, Марк Фрост, Кайл Маклахлан в роли агента Купера; практически все актеры из оригинального сериала появятся и в новом. А список актеров в новых ролях вообще с ума может свести: Тим Рот, Джим Белуши, певица Скай Фейрерра, Трент Резнор, Наоми Воттс, Майкл Сера и еще несколько десятков имен. Хотя не исключено, что это Линч так пошутил и никого из перечисленных в итоге в кадре не будет.

Зачем смотреть

«Зачем?» — это, конечно, хороший вопрос, но когда дело касается Линча, то задавать его как-то неуместно. Это явно не тот человек, который стал бы делать сиквел просто так или если «деньги кончились». «Твин Пикс» в любом случае станет одним из самых громких событий года, а будет ли это величайший триумф или величайший провал — не так уж и важно, ведь оба варианта по-своему интересны, а ничего посередине в данном случае быть не может.

9. «Американские боги» / American Gods

Starz, премьера в апреле

О чем

Телеадаптация знаменитого романа Нила Геймана о загадочном человеке по имени Тень, который оказывается ввязан в битву между старыми богами и новыми — медиа, технологий и прочих явлений современной жизни.

Кто

Сам Гейман внимательно следит за продакшеном и держит все под своим контролем, что уже хорошо, ну а в кресле шоураннера Брайан Фуллер — чуть ли не единственный визионер на современном ТВ (последней его работой был «Ганнибал»). Вместе с ним над сериалом работает Майкл Грин, который написал сценарии к новому фильму про Росомаху «Логан», новому «Чужому» и новому же «Бегущему по лезвию», что одновременно вызывает и подозрение (по уже имеющимся работам Грина не скажешь, что он способен на что-то фантастическое), и воодушевление — все-таки если человеку отдали в руки сразу три таких важных франшизы, то это явно не зря. Тень играет малоизвестный актер Рикки Виттл, да и в целом каких-то особо известных имен нет, разве что кто-то порадуется, узнав Криспена Гловера в роли Мистера Мира.

Зачем смотреть

Нил Гейман — один из лучших сказочников ныне живущих, и если вам это кажется слабым комплиментом, напомним, что среди его современников есть Джей Кей Роулинг и Джордж Р.Р. Мартин. А «Американские боги» — возможно, главное из его произведений, так что если Грин не окажется шарлатаном, а Фуллер не растерял мастерство блестящей визуализации, то нас ждет — и тут даже не стыдно использовать такое выражение — незабываемое приключение.

10. (Нет русского названия) / Mindhunter

Netflix, лето-осень

О чем

Сериал по мотивам автобиографии Джона Дугласа, агента ФБР, который в конце 1970-х ловил серийных убийц, общаясь с другими серийными убийцами и пытаясь понять логику их мышления.

Кто

Продюсер и, по всей вероятности, шоураннер сериала — Девид Финчер. Точная степень его вовлеченности в съемочный процесс пока что неясна, но, по слухам, в режиссерское кресло он сядет сам. В конце концов, Финчер снял уже для Netflix один сериал, почему бы не повторить? Двух главных героев — агентов ФБР — сыграют Джонатан Грофф (Джесси из сериала «Хор») и Холт Маккэллени, малоизвестный актер, который, впрочем, уже дважды появлялся в небольших ролях в фильмах Финчера.

Зачем смотреть