10 молодых музыкантов, за которыми стоит следить в этом году

RAVYN LEANE

18-летняя уроженка Чикаго Рэйвен Линэ не ограничивается одним или двумя жанрами. Юной певице и автору песен удается смешивать хип-хоп, соул, электронику и R&B. Взлет карьеры Рэйвен пришелся на 2015-й год, когда она выпустила дебютный EP Moon Shoes. Пластинка стремительно набрала более двух миллионов прослушиваний на Soundcloud, а редакторы издания Hypetrack не поскупились на комплименты, назвав релиз тогда еще тинейджера (Линэ было шестнадцать) “комбинацией чарующего вокала и великолепных текстов”.

Сегодня у юной американки контракт с мейджор лейблом Warner Music, гастрольный тур по Штатам в поддержку свежего релиза – полноценного альбома Midnight Moonlight, а среди поклонников – Эрика Баду и NAS, уже задумывающиеся о сотрудничестве.

ESTA

Продюсер, мультиинструменталист, диджей и участник музыкального объединения Soulection, ESTA редко появляется на людях, предпочитая интервью и вечеринкам музыкальные сессии в домашней студии.

По мнению профильной прессы, 26-летний филиппинец, выросший в солнечной Калифорнии, “не первый год является одним из тех, кто формирует новый пласт битмейкеров и музыкантов”. За последние несколько лет ESTA удалось создать звучание, ставшее синонимом новой эры битов и быстро набирающего обороты андеграундного продакшна. Продюсер берется за ремиксы популярных хитов и с нуля создает R&B баллады с женским вокалом, трещотками, акустическими гитарами и мощной бас линией.

STARRAH

Имя 26-летней американки Starrah, урожденной Бриттани Талии Хаззард, пока не так известно, как ее творчество. Девушка писала треки для Рианны (Needed Me), Трэвиса Скотта (Pick Up The Phone), Дрэйка (Body) и других исполнителей: с легкостью наберется еще десяток хитов ее авторства.

Прошлым летом Хаззард решила выйти из тени и выпустила несколько синглов, в считанные дни набравших тысячи прослушиваний на стриминговых платформах. Интернет-аудитория кинулась искать треки, в записи которых участвовала девушка, а издания - выяснять подробности про серого кардинала современного хип-хопа.

KHALID

18-летний парень из техасского городка Эль Пасо только закончил школу и уже записал свою дебютную пластинку. Релиз получил название“American Teen”. Khalid честно признается, что понятия не имеет к какому музыкальному направлению движется, не причисляя себя ни к одному из жанров. Однако судя по хиту Location, юный исполнитель готов встать в один ряд с R&B/соул исполнителями вроде Sampha, the Weeknd, Jeremih и Фрэнка Оушена.

DAYE JACK

21-летний Дайе Джек – представитель поколения музыкантов, сделавших себе имя в Интернете. Опубликовав на Soundcloud мини-альбом Hello World, он привлек внимание рэпера Killer Mike, впоследствии записавшего с Джеком сингл Hands Up. После их совместного релиза юным исполнителем заинтересовались рекорд лейблы. Вскоре Дайе Джек подписал контракт с одним из мейджоров, выпустил полноценную пластинку и отправился в тур по США.

Вдохновляясь ранним творчеством Эминема, OutKast, Гвен Стефани, Джастина Тимберлейка и 50 Cent, Джек создает современный неконвенциональный хип-хоп в духе Chance the Rapper и Childish Gambino. Место нашлось всему, начиная от соула, фанка и электроники с R&B до тяжелых хип-хоп битов на композиции Raw.

RIVER TIBER

В свое время Дрейк и The Weeknd познакомили меломанов с музыкальной сценой канадского города Торонто. За ними пришли за Обри Грэм и Абель Тесфайе, Алессия Каре, PARTYNEXTDOOR, Majid Jordan и многие другие. Новый герой канадской сцены, заслуживающий внимания, - River Tiber. На сегодняшний день один из наиболее интересных молодых продюсеров и авторов песен, замеченный в сотрудничестве с Kaytranda, BADBADNOTGOOD, Дрейком и другими международными суперзвездами.

26-летнего Томми Пэкстона-Бисли, скрывающегося за псевдонимом River Tiber, часто называют группой, когда на самом деле парень-мультиинструменталист записывает свои треки в одиночку. Несмотря на то, что большинство релизов Томми, включая дебютную пластинку “Indigo", - это самый что ни на есть меланхоличный медитативный R&B с референсами в сторону Джеймса Блейка, настоящим своим героем музыкант называет Джими Хендрикса.

River Tiber удается создать органичную среду, в которой сочетаются виолончель, скрипка, трубы, тромбон, перкуссии, синтезатор, гитары, орган и вокал.

SERPENTWITHFEET

28-летний джаз-вокалист Джхсайя Уайз в свое время сколотил неосоул группу, почти что стал оперным певцом (но отказался от этой идеи), а затем увлекся оккультизмом. Сегодня музыкант читает по картам Таро, делает себе татуировки в виде пентаграмм и исполняет “языческий госпел”. Именно так молодой человек авангардной внешности называет свои произведения, которые выпускает под псевдонимом, отсылающим к библейским сюжетам времен Исхода.

То, что делает Serpentwithfeet, есть ни что иное как странствие между R&B, неосоулом, фанком и классическим госпелом. Получается драматичная, по-настоящему театральная многовалентная музыка.

BRENT FAIYAZ

Очевидно, что сцена альтернативного R&B перенасыщена среднестатистическими музыкантами, однако и среди этого многообразия находятся персонажи, заслуживающие внимания. Такие, как 21-летний Брент Файяз. В его музыке присутствует что-то от Фрэнка Оушена, Bryson Tiller и Мигеля – подача с реверансами в сторону R&B родом из 90-х.

Файяз находится в самом начале своего творческого пути. В его Soundcloud всего 9 песен, однако этого хватило, чтобы привлечь внимание популярного рэпера GoldLink, вместе они записали трек Crew.

DANIEL CAESAR

Новый сосед The Weeknd, Childish Gambino и Криса Брауна по мировым чартам и стриминговым платформам, 21-летний Дэниэл Сизар - еще одна гордость Торонто. К числу своих ролевых моделей юный певец и автор песен причисляет Chance The Rapper, который без поддержки лейбла и внешних инвестиций получил “Грэмми”.

Молодой музыкант сочиняет музыку, в основе которой лежит R&B, обрастающий звуками соула и рока. Первыми ассоциациями, возникающими в голове при прослушивании Сизара, становятся D’Angelo, Марвин Гей и Керк Франклин.

RAY BLK

22-летняя уроженка южного Лондона Рита Эквере, более известная как Ray BLK, в этом году стала победителем престижного голосования BBC Music Sound. Это означает, что именно в Рите сограждане видят следующего крупного национального артиста: до нее победителями становились Адель, Элли Гулдинг, Сэм Смит, Years & Years.

Грайм, мягкий R&B и гараж, подкрепленные колкими текстами - вот, кто такая Ray BLK. Другим ее преимуществом является гибкий образ: артистка то записывает что-то а-ля Алиша Кис, то обращается к жесткому грайму.