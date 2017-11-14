Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет

Известный музыкант Фаррелл Уильямс выпустил песню 100 years, которую можно будет услышать не раньше 2117 года. Проект призван задуматься об изменении климата: если прогнозы ученых-экологов подтвердятся, через сотню лет значительная часть суши окажется под водой. В этом случае виниловая пластинка с записью исчезнет, и будущие поколения не услышат это музыкальное послание.

Песня была представлена на специальной закрытой презентации в Шанхае. Инициатором записи выступил бренд LOUIS XIII, принадлежащий коньячному дому Remy Martin. Пластинка, сделанная в единственном экземпляре из природных материалов, будет храниться в сейфе в подвале дома LOUIS XIII во французском регионе Коньяк. Содержимое сейфа при потенциальном наводнении может пострадать, поэтому, чтобы оставить песню Фаррелла в наследство, нам нужно изменить свой образ жизни и не допустить трагических последствий глобального потепления.

«Предложение поучаствовать в этом проекте заставило меня по-настоящему задуматься, о чем бы я хотел предупредить сегодняшнее поколение и чем был бы готов поделиться со следующими, – рассуждает Фаррелл Уильямс в разговоре с Esquire. – Возможно, людям, которые придут после нас, не нужно будет ничего объяснять: они просто поймут, что следить за окружающим миром, охранять его и осознанно подходить к использованию природных ресурсов – самое важное, чему способна научить нас жизнь».

Несколько месяцев Фаррелл работал над песней со своей командой в студии. Трек длится порядка трех минут и состоит из двух частей. «Он достаточно саркастичный, – рассказывает Уильямс. – Я не хочу выглядеть пафосным перед внуками моих детей, мне важно развлечь и заставить их улыбнуться, если они услышат эту песню; передать привет из прошлого». В первой части Фаррелл обращается к детям будущего и задает им вопросы, что такое климат, как он меняется и что с этим можно сделать. Вторая половина адресована прошлым поколениям – музыкант спрашивает, что они сделали, чтобы сохранить природу и мир, в котором мы живем.

Это не первый подобный опыт «капсулы времени», который использует в своей кампании LOUIS XIII. Два года назад бренд предложил известному актеру и визионеру Джону Малковичу совместно с режиссером Робертом Родригесом снять картину «100 лет: фильм, который вы никогда не увидите». В этой ленте создатели исследуют взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего, вдохновляясь работой нескольких поколений коньячных мастеров, которые следят за процессом выдержки.

«Глобальное потепление – одна из главных проблем XXI века. С помощью песни 100 years, которую мир услышит, только если мы позаботимся о будущем планеты, мы надеемся вдохновить как можно больше людей действовать прямо сейчас», – говорит Людовик дю Плесси, исполнительный директор LOUIS XIII.