Два молодых российских композитора выступят с оркестром – премьера на Esquire

Два молодых композитора – Кирилл Рихтер и Миша Мищенко – впервые представят свои симфонические премьеры на 12-ом концерте бесконечного фестиваля новой музыки SOUND UP, который в течении долгого времени поддерживает современных исполнителей. Первые композиции публикует сайт Esquire.

В новом альбоме «Эксергия» неоклассик Миша Мищенко соединил оркестр и индустриальные шумы, записанные на российских заводах. Московский композитор и саундпродюсер соревнуется с немецким классиком барокко Георгом Филиппом Телеманом, который оставил после себя огромное количество сочинений и поэтому считается самым плодовитым композитором в истории музыки. Мищенко – наиболее активный российский музыкант, работающий в жанре contemporary classical.

Его коллега Кирилл Рихтер впервые представит свои сочинения для симфонического оркестра, а после отправится в международное турне. На концерте в Москве он также сыграет оркестровые версии своих произведений, ставших хитами. Главная мелодия для премьеры была написана Кириллом в стенах нового здания Мариинского театра.

«Я не стараюсь писать современную музыку, я просто стараюсь создавать музыку. Мода как таковая не существует долго. Если ты думаешь о музыке, содержания и идеи становятся куда важнее», – говорит Рихтер. Оркестровая сюита, посвященная теме человеческого преодоления и прекращения войн, будет состоять из пяти номеров. Сам Кирилл заявляет, что его музыка навеяна сочинениями Стравинского, Прокофьева, Равеля и его современников – Дэвида Лэнга и Филипа Гласса.

12-й концерт SOUND UP пройдет 19 сентября на Трехгорной мануфактуре в цехе «Надежда». Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.