1. Kari Faux – This Right Here

2. Throwing Shade – 'hashtag IRL’

3. Rihanna – Needed Me

4. Brooke Candy – Happy Days

5. Rina Sawayama – Where U Are

6. Santigold – Chasing Shadows

7. JaJa Kisses – limescale young fashioned JaJa Kisses

8. Dua Lipa – Last Dance

9. Kristin Kontrol – X-Communicate

10. Jorja Smith – Blue Lights

11. Chairlift – Romeo

12. Dream Wife – Hey Heartbreaker

13. Kilo Kish – Distractions I: The Opposite Sex

14. Tender Leaf – Countryside Beauty