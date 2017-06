10 фактов о «Гарри Поттере»

1.

Первая книга Роулинг могла не увидеть свет, если бы не восьмилетняя дочь основателя издательства Bloomsbury Найджела Ньютона (оно напечатало первый тираж «Гарри Поттера и философского камня». — Esquire). Прочитав первую главу романа, девочка потребовала продолжения.

2.

£1500 — такой аванс Роулинг получила от издательства.

3.

Первый тираж составил всего 500 экземпляров, причем 300 книг Bloomsbury бесплатно разослало по библиотекам.

4.

Американские издатели хотели выпустить книгу под названием «Гарри Поттер и школа магии» (Harry Potter and the School of Magic), чтобы привлечь больше читателей. Но Роулинг выступила против и настояла на заглавии «Гарри Поттер и волшебный камень» (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone; британская версия — Harry Potter and the Philosopher’s Stone).

5.

На обозначении имени писательницы с помощью инициалов настоял издатель, который считал, что женское имя на обложке может отпугнуть мальчиков. Так в имени Джоан Роулинг появилась буква K — она обознаечает имя ее бабушки по отцовской линии, Кэтлин.

6.

26 июня 1997 года выход книги прошел незамеченным. The Guardian вспоминает, что волновало британцев в тот день: «В тот день люди больше интересовались выборами премьер-министра Ирландии Берти Ахерна (помните его?); все еще шли дискуссии о Cool Britannia (помните, что это такое?) и свеженького премьер-министра Тони Блэра (помните его?); все еще сходили с ума по Spice Girls (помните их?) и задавались вопросами о личной жизни принцессы Дианы».

7.

Слово «маггл», которым в волшебном мире Гарри Поттера обозначают людей, не обладающих магическими способностями, в 2002 году вошло в Оксфордский словарь.

8.

Благодаря Джоан Роулинг в мире появилась новая игра — квиддич.

9.

Книги о Гарри Поттере изданы общим тиражом в 450 млн копий.

10.

С июня прошлого года Джоан Роулинг заработала $95 млн — она заняла третью строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей мира Forbes, опередив Дрейка ($94 млн) и Криштиану Роналду ($93 млн).