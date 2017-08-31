Посмотрите короткометражку-приквел к «Бегущему по лезвию 2049» с Джаредом Лето

Чтобы скрасить (и разогреть) ожидание перед выходом «Бегущего по лезвию 2049», Warner Bros. выпускает серию из трех короткометражек-приквелов. Одну из из них под названием 2036 Nexus Dawn снял Люк Скотт, сын Риддли Скотта. Фильм охватывает события между первым оригинальным фильмом и второй частью, действия которых разворачивается в 2019 и 2049 году соответственно.

В корометражке появляется Джаред Лето в образе Ниандера Уоллеса, который представляет властям «улучшенных» андроидов серии Nexus 9 и убеждает их в необходимости отмены запрета на программу репликантов (скусственно созданных для тяжелых и опасных работ людей. – Esquire). В приквеле также снялся актер Бенедикт Вонг.

Оригинальный «Бегущий по лезвию» Риддли Скотта вышел в 1982 году, главную роль в фильме сыграл Харрисон Форд. Сиквел снял режиссер Дени Вильнев, который привлек к участию в проекте Форда, Лето, Райана Гослинга и Робин Райт. Картина выйдет на экраны 5 октября 2017 года.