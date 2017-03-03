5 выставок в Москве, на которые стоит сходить в эти выходные

«Прыжок»

Где: Еврейский музей и центр толерантности

Когда: 22 февраля – 21 мая

Dali Atomicus, Spanish painter Salvador Dali, 1948 © Philippe Halsman/ Magnum Photos

Каждого своего героя постоянный портретист Esquire, Life и The Saturday Evening Post Филипп Халсман просил подпрыгнуть. И делал снимок, в котором искренность заменяет умение контролировать выражение лица, доведенное герцогом и герцогиней Виндзорскими, Грейс Келли или Одри Хепберн до совершенства. И хотя классические портреты Халсмана стоят не меньшего внимания, Еврейский музей и центр толерантности предлагает рассматривать именно прыжки – Марка Шагала, Ричарда Никсона, Мохаммеда Али и самого фотографа, умудрившегося даже сделать сальто.

Не всеми, впрочем, Халсман был доволен. Никсон, например, согласился прыгнуть лишь раз, и то в качестве исключения. Сальвадор Дали, напротив, устать на съемке не боялся. Ради единственного кадра Dali Atomicus было проделано 28 дублей, а по студии летали не только предметы, но еще и кошки. И хоть конкретно Дали – известный умелец спрятать все тревоги в завитках своих напомаженных усов, разобраться в том, кто прыгает со сжатыми кулаками, а кто явно не боится падений, – интересно весьма.

«Альтернативная культура 80-х»

Где: «Мультимедиа Арт Музей»

Когда: 17 февраля – 9 апреля

Виктор Цой, Москва, 1986 / Victor Tsoi, Moscow, 1986

Еще одна выставка, которую не стоит оставлять без внимания, так же, как и «Прыжок» Халсмана, проходит в рамках уже традиционной для Москвы фотобиеннале «Мода и стиль в фотографии», на этот раз посвященной «ветру перемен». «Альтернативная культура 80-х» – экспозиция по мотивам недавно изданного альманаха Игоря Мухина «Я видел рок-н-ролл», на страницах которого, как теперь и в залах МАММ, можно найти снимки молодых музыкантов – Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, Жанны Агузаровой, Константина Кинчева или Петра Мамонова.

Рок-музыка 80-х – молодая, дерзкая, подпольная, а оттого еще более свободная – осталась в истории. Ее герои изменились и повзрослели, написали новые песни или ушли раньше времени. Но камера Мухина успела поймать их на входе в метро, во время квартирников или прямо на ленинградских и московских улицах – у витрин или в переулках, тогда, когда лозунг «Гласность» оставался еще только лозунгом и никто не знал, что принесет новый поворот.

«Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель»

Где: Музеи Московского Кремля

Когда: 3 марта – 4 июня

© Fanthomme Hubert / Getty Images

Король Людовик IX возглавлял крестовые походы, ценил искусство и вошел в историю как мудрый Людовик Святой – он был канонизирован католической церковью через 27 лет после кончины, в 1297 году. При жизни же французский правитель успел выкупить реликвии Страстей Господних и выстроить на парижском острове Сите часовню Сент-Шапель для их хранения. Фрагменты ее демонтированных шесть веков спустя витражей (они, кстати, из Франции выезжают впервые), документы времен правления короля, орнаменты рукописных книг, а также предметы готического искусства перемещаются на время в Одностолпную палату Патриаршего дворца.

Лучшими примерами французской средневековой культуры и высокой готики поделились Лувр, Национальная библиотека и Национальные архивы Франции, Национальный музей Средневековья, а вместе с ними целый ряд региональных музеев, так что за пределами выставки увидеть в одном месте и в одно время такое количество готических скульптур и рассмотреть лиможские эмали или сюжеты витражей Сент-Шапель вряд ли получится.

«Белый ангел»

Где: «Мультимедиа Арт Музей»

Когда: 4 марта – 9 апреля

© Niels Ackermann / Lundi13

Для того чтобы довести задуманный проект до конца, швейцарский фотограф Нильс Акерманн 13 раз приезжал в украинский город Славутич. Быстро передумав снимать архитектуру, он решил сосредоточиться на истории Юлии – девушки, успевшей, по словам самого Акерманна, повзрослеть на его глазах. Сопровождая кадры собственными наблюдениями и рассуждениями своих героев о жизни, Акерманн погружает зрителя в контекст и заставляет задуматься о том, что будет дальше: выстроенный специально для сотрудников ЧАЭС среди лесов город продолжает стремительно пустеть.

Павел Киселев. «Новое сообщение»

Где: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, 10)

Когда: 28 февраля – 26 марта

© Московский музей современного искусства

Используя самые разные материалы, Павел Киселев собирает свои скульптуры-конструкторы, посвященные жизни среди бесконечных потоков информации. Работы художника обращены прямо к зрителю, который иногда становится частью экспозиции – например, при помощи зеркал, задействованных в одной из 12 скульптур. Каждая скульптура формулирует собственное обращение: одна под названием «Свидетель» соединяет десятки газетных материалов, превращенных художником в абстракцию, другая – «Нет новых сообщений» – при помощи дерева и эмали демонстрирует, что такое визуализированный информационный шум.