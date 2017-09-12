5 театральных постановок, на которые нужно идти этой осенью

1. ГАЛИЛЕО. ОПЕРА ДЛЯ СКРИПКИ И УЧЕНОГО / Электротеатр Станиславский

Этим летом в Электротеатре Станиславский наконец-то открылся «Театральный двор», спроектированный архитектурным бюро Wowhaus. Теперь в дополнение к двум основным сценам у театра появилась ещё одна – открытая. Первой премьерой на многофункциональной open-air площадке стала постановка «Галилео. Опера для скрипки и ученого». Режиссировал спектакль идейный лидер и худрук театра Борис Юхананов, известный, прежде всего, своими масштабными многочасовыми постановками на стыке традиционного театра, перформанса и оперы. «Галилео» создавался в сотрудничестве с Политехническим музеем, а в главной и, по сути, единственной роли Галилео – настоящий физик и математик Григорий Амосов. Он также является соавтором текста. Вместо традиционных арий ученый читает текст, посвященный различным периодам жизни Галилео, его борьбе за гелиоцентризм и сомнениям о противоречии с католицизмом. Все это происходит под музыку, написанную главными российскими нео-академическими композиторами: Дмитрием Курляндским, Павлом Кармановым, Кириллом Чернигиным и другими.

Кому идти обязательно: любителям точных наук и авангардной музыки

Ближайшие показы: 14 и 15 сентября

2. ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА / Театр.Doc

Одна из последних постановок Театра.Doc основана не на документальных материалах, а на выдуманном сюжете. Пьесу написал писатель Дмитрий Данилов, а поставил Михаил Угаров, худрук Дока и дважды лауреат «Золотой маски». Данилов – финалист премии «Большая книга», известный своими точными наблюдениями за происходящим в окружающем мире. «Человек из Подольска» начинается как традиционный для Дока спектакль на тему полицейского произвола – парня из подмосковного Подольска (Антон Ильин, знакомый зрителям по нашумевшему спектаклю «24+») без особых причин задерживают и доставляют в участок в Москве. Тут то и оказывается, что действие происходит в альтернативном мире, где полиция занимается не уголовщиной, а интеллектуальным развитием жителей города. Так, «человека из Подольска» обвиняют в том, что он живет серой жизнью обывателя, ничем не интересуясь и не замечая вокруг красоты. Абсурдности сюжету добавляет то, какими методами полицейские добиваются желаемого – запугиванием, угрозами, насилием и манипулированием. Получился одновременно очень смешной и, несмотря на фантасмагоричность, правдивый спектакль о московской жизни.

Кому идти обязательно: фанатам Угарова и любителям постановок на злобу дня

Ближайшие показы: 16 и 25 сентября

3. ЦИРК / Театр Наций

Последней премьерой прошлого сезона Театра Наций стал спектакль-мюзикл Максима Диденко «Цирк». После иммерсивной постановки «Черный Русский» режиссер сделал то, что ему удаётся лучше всего – весёлую музыкальную клоунаду. Официально «Цирк» – ремейк знаменитого одноимённого советского фильма 1936 года с Любовью Орловой в главной роли. В варианте Диденко роль роковой красавицы-американки играет Ингеборга Дапкунайте. Это уже вторая ее совместная работа с режиссером. В его постановке по «Идиоту» Достоевского Ингеборга сыграла, пожалуй, самого неортодоксального князя Мышкина. Диденко представляет Советский Союз как утопический рай с построенным «Дворцом союзов», где найдется место всем, даже американке с незаконнорожденным черным ребенком. Главный герой, знакомя американку с городом, произносит фразу, которая с точки зрения наших дней звучит особенно иронично: «А, да у нас вся страна такая. Ты думаешь москвичи у нас как-то особенно живут? Нет, все живут одинаково!» В «Цирке» прекрасно все: и видеоарт, и акробатические номера, и сценография. Бессменный автор музыки к спектаклям Диденко, композитор Иван Кушнир здесь однозначно в своей стихии.

Кому идти обязательно: любителям мюзиклов и советской эстетики

Ближайшие показы: 20 октября

4. ДРАКОН / МХТ им. А. П. Чехова

Одной из самых громких премьер ушедшего сезона стал «Дракон» в МХТ по самой известной пьесе Евгения Шварца. «Дракона» поставил Константин Богомолов, главный enfant terrible российского театра, известный своими тотальными переделками классики (самой радикальной трансформации подвергся «Идеальный муж» Оскара Уайльда в том же МХТ). В «Драконе» Богомолов, наоборот, остается максимально верен тексту. Пьеса была написана Шварцем во время Второй мировой войны и это стало отправной точкой для постановки. Ланцелот идет на бой с драконом в советской шинели, а в самом спектакле звучат песни и стихи военного времени. Музыкальное сопровождение также включает и хиты советской эстрады, и попсу 1990-х, и даже заглавную песню из телесериала «Оттепель». Бургомистра играет Олег Табаков, а его сына, Генриха – Павел Табаков. Игорь Верник невероятно убедителен в роли Дракона и почти неузнаваем под гримом. Две другие головы или ипостаси дракона играют безмолвные женщина и маленький ребёнок – получается такая инфернальная семья. После победы над Драконом по Богомолову начинается эра розового гламура. Когда влюбленные Эльза и Ланцелот говорят о любви голосами абсолютно лишенными экспрессии становится по-настоящему страшно. И конечно, у Богомолова – никакого счастливого конца: розовый мир поглощает огонь.

Кому идти обязательно: фанатам Богомолова и клана Табаковых

Ближайший показ: 30 сентября

5. SIRI / ЦИМ

Премьера «Siri» состоялась в Центре им. Мейерхольда в рамках фестиваля «Новая драма». Пьеса написана молодым драматургом Натальей Зайцевой, которая определяет жанр как театральный мамблкор. Этот жанр стал известен благодаря инди-фильмам и телесериалам. Название происходит от английского слова mumble («бормотать»), и мамблкор предполагает особый упор на диалоги. «Siri» и состоит из таких диалогов. 4 персонажа общаются только по парам, а сцена двигается по кругу, поворачиваясь к зрителям то одной, то другой парой. Отсутствие декораций – дополнительный прием, работающий на жанр мамблкор и позволяющий сосредоточится на словах героев. Действие пьесы разворачивается в ближайшем будущем, когда очередной апгрейд программы Siri превращает ее сначала в личного психотерапевта, а потом в лабораторию генной инженерии. Общение героев с Siri происходит на фоне, казалось бы, неразрешимой ситуации «любовного треугольника», но искусственный разум и тут находит выход. Несмотря на некоторую фантастичность сюжета, герои Siri – сегодняшние москвичи, чьи заботы, чаяния и проблемы понятны зрителю.

Кому идти обязательно: любителям новых технологий и мамблкора

Ближайший показ: 26 сентября