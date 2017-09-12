Истории|Культурный гид

5 театральных постановок, на которые нужно идти этой осенью

По просьбе Esquire Андрей Мучник выбрал пять наиболее интересных премьер прошлого сезона, на которые еще можно успеть этой осенью.

1. ГАЛИЛЕО. ОПЕРА ДЛЯ СКРИПКИ И УЧЕНОГО / Электротеатр Станиславский

Этим летом в Электротеатре Станиславский наконец-то открылся «Театральный двор», спроектированный архитектурным бюро Wowhaus. Теперь в дополнение к двум основным сценам у театра появилась ещё одна – открытая. Первой премьерой на многофункциональной open-air площадке стала постановка «Галилео. Опера для скрипки и ученого». Режиссировал спектакль идейный лидер и худрук театра Борис Юхананов, известный, прежде всего, своими масштабными многочасовыми постановками на стыке традиционного театра, перформанса и оперы. «Галилео» создавался в сотрудничестве с Политехническим музеем, а в главной и, по сути, единственной роли Галилео – настоящий физик и математик Григорий Амосов. Он также является соавтором текста. Вместо традиционных арий ученый читает текст, посвященный различным периодам жизни Галилео, его борьбе за гелиоцентризм и сомнениям о противоречии с католицизмом. Все это происходит под музыку, написанную главными российскими нео-академическими композиторами: Дмитрием Курляндским, Павлом Кармановым, Кириллом Чернигиным и другими.

Кому идти обязательно: любителям точных наук и авангардной музыки

Ближайшие показы: 14 и 15 сентября

2. ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА / Театр.Doc

Одна из последних постановок Театра.Doc основана не на документальных материалах, а на выдуманном сюжете. Пьесу написал писатель Дмитрий Данилов, а поставил Михаил Угаров, худрук Дока и дважды лауреат «Золотой маски». Данилов – финалист премии «Большая книга», известный своими точными наблюдениями за происходящим в окружающем мире. «Человек из Подольска» начинается как традиционный для Дока спектакль на тему полицейского произвола – парня из подмосковного Подольска (Антон Ильин, знакомый зрителям по нашумевшему спектаклю «24+») без особых причин задерживают и доставляют в участок в Москве. Тут то и оказывается, что действие происходит в альтернативном мире, где полиция занимается не уголовщиной, а интеллектуальным развитием жителей города. Так, «человека из Подольска» обвиняют в том, что он живет серой жизнью обывателя, ничем не интересуясь и не замечая вокруг красоты. Абсурдности сюжету добавляет то, какими методами полицейские добиваются желаемого – запугиванием, угрозами, насилием и манипулированием. Получился одновременно очень смешной и, несмотря на фантасмагоричность, правдивый спектакль о московской жизни.

Кому идти обязательно: фанатам Угарова и любителям постановок на злобу дня

Ближайшие показы: 16 и 25 сентября

3. ЦИРК / Театр Наций

Последней премьерой прошлого сезона Театра Наций стал спектакль-мюзикл Максима Диденко «Цирк». После иммерсивной постановки «Черный Русский» режиссер сделал то, что ему удаётся лучше всего – весёлую музыкальную клоунаду. Официально «Цирк» – ремейк знаменитого одноимённого советского фильма 1936 года с Любовью Орловой в главной роли. В варианте Диденко роль роковой красавицы-американки играет Ингеборга Дапкунайте. Это уже вторая ее совместная работа с режиссером. В его постановке по «Идиоту» Достоевского Ингеборга сыграла, пожалуй, самого неортодоксального князя Мышкина. Диденко представляет Советский Союз как утопический рай с построенным «Дворцом союзов», где найдется место всем, даже американке с незаконнорожденным черным ребенком. Главный герой, знакомя американку с городом, произносит фразу, которая с точки зрения наших дней звучит особенно иронично: «А, да у нас вся страна такая. Ты думаешь москвичи у нас как-то особенно живут? Нет, все живут одинаково!» В «Цирке» прекрасно все: и видеоарт, и акробатические номера, и сценография. Бессменный автор музыки к спектаклям Диденко, композитор Иван Кушнир здесь однозначно в своей стихии.

Кому идти обязательно: любителям мюзиклов и советской эстетики

Ближайшие показы: 20 октября

4. ДРАКОН / МХТ им. А. П. Чехова

Одной из самых громких премьер ушедшего сезона стал «Дракон» в МХТ по самой известной пьесе Евгения Шварца. «Дракона» поставил Константин Богомолов, главный enfant terrible российского театра, известный своими тотальными переделками классики (самой радикальной трансформации подвергся «Идеальный муж» Оскара Уайльда в том же МХТ). В «Драконе» Богомолов, наоборот, остается максимально верен тексту. Пьеса была написана Шварцем во время Второй мировой войны и это стало отправной точкой для постановки. Ланцелот идет на бой с драконом в советской шинели, а в самом спектакле звучат песни и стихи военного времени. Музыкальное сопровождение также включает и хиты советской эстрады, и попсу 1990-х, и даже заглавную песню из телесериала «Оттепель». Бургомистра играет Олег Табаков, а его сына, Генриха – Павел Табаков. Игорь Верник невероятно убедителен в роли Дракона и почти неузнаваем под гримом. Две другие головы или ипостаси дракона играют безмолвные женщина и маленький ребёнок – получается такая инфернальная семья. После победы над Драконом по Богомолову начинается эра розового гламура. Когда влюбленные Эльза и Ланцелот говорят о любви голосами абсолютно лишенными экспрессии становится по-настоящему страшно. И конечно, у Богомолова – никакого счастливого конца: розовый мир поглощает огонь.

Кому идти обязательно: фанатам Богомолова и клана Табаковых

Ближайший показ: 30 сентября

5. SIRI / ЦИМ

Премьера «Siri» состоялась в Центре им. Мейерхольда в рамках фестиваля «Новая драма». Пьеса написана молодым драматургом Натальей Зайцевой, которая определяет жанр как театральный мамблкор. Этот жанр стал известен благодаря инди-фильмам и телесериалам. Название происходит от английского слова mumble («бормотать»), и мамблкор предполагает особый упор на диалоги. «Siri» и состоит из таких диалогов. 4 персонажа общаются только по парам, а сцена двигается по кругу, поворачиваясь к зрителям то одной, то другой парой. Отсутствие декораций – дополнительный прием, работающий на жанр мамблкор и позволяющий сосредоточится на словах героев. Действие пьесы разворачивается в ближайшем будущем, когда очередной апгрейд программы Siri превращает ее сначала в личного психотерапевта, а потом в лабораторию генной инженерии. Общение героев с Siri происходит на фоне, казалось бы, неразрешимой ситуации «любовного треугольника», но искусственный разум и тут находит выход. Несмотря на некоторую фантастичность сюжета, герои Siri – сегодняшние москвичи, чьи заботы, чаяния и проблемы понятны зрителю.

Кому идти обязательно: любителям новых технологий и мамблкора

Ближайший показ: 26 сентября

s.zuev
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