50 лучших каверов за всю историю

1. The Slits – I Heard It Through the Grapevine

Оригинал принадлежит: Gladys Knight & the Pips

2. Sinead O'Connor – Nothing Compares 2 U

Оригинал принадлежит: The Family

3. Hot Chip – Dancing in the Dark

Оригинал принадлежит: The Beatles

4. Aretha Franklin – Eleanor Rigby

Оригинал принадлежит: The Beatles

5. Sturgill Simpson – In Bloom

Оригинал принадлежит: Nirvana

6. Ra Ra Riot – Suspended in Gaffa

Оригинал принадлежит: Kate Bush

7. Ryan Adams – Wonderwall

Оригинал принадлежит: Oasis

8. Gary Jules – Mad World

Оригинал принадлежит: Tears for Fears

9. Tori Amos – Smells Like Teen Spirit

Оригинал принадлежит: Nirvana

10. Marianne Faithfull – Working Class Hero

Оригинал принадлежит: John Lennon

11. Fiona Apple – Across the Universe

Оригинал принадлежит: The Beatles

12. Antony and the Johnsons – Crazy in Love

Оригинал принадлежит: Beyonce

13. Whitney Houston – I Will Always Love You

Оригинал принадлежит: Dolly Parton

14. Cowboy Junkies – Sweet Jane

Оригинал принадлежит: The Velvet Underground

15. Kele – Goodbye Horses

Оригинал принадлежит: Q Lazzarus

16. Joan Osborne – What Becomes of the Brokenhearted

Оригинал принадлежит: Jimmy Ruffin

17. Bettye LaVette – Love Reign O'er Me

Оригинал принадлежит: The Who

18. Maxwell – This Woman's Work

Оригинал принадлежит: Kate Bush

19. CSS – Knife

Оригинал принадлежит: Grizzly Bear

20. Cake – I Will Survive

Оригинал принадлежит: Gloria Gaynor

21. Echo and the Bunnymen – Ticket to Ride

Оригинал принадлежит: The Beatles

22. Urge Overkill – Girl, You'll Be a Woman Soon

Оригинал принадлежит: Neil Diamond

23. Dean & Britta – I'll Keep It With Mine

Оригинал принадлежит: Bob Dylan

24. Cat Power – (I Can't Get No) Satisfaction

Оригинал принадлежит: The Rolling Stones

25. Jim James & Calexico – Goin' to Acapulco

Оригинал принадлежит: Bob Dylan

26. Roberta Flack – Bridge Over Troubled Water

Оригинал принадлежит: Simon & Garfunkel

27. Cyndi Lauper – When You Were Mine

Оригинал принадлежит: Prince

28. Guns N' Roses – Live and Let Die

Оригинал принадлежит: Paul McCartney and Wings

29. Bette Midler – When a Man Loves a Woman

Оригинал: Percy Sledge

30. Nina Simone – Ain't Got No, I Got Life

Оригинал принадлежит: бродвейскому мюзиклу «Волосы» (Hair)

31. Mark Ronson feat. Amy Winehouse – Valerie

Оригинал принадлежит: The Zutons

32. Ronnie Spector – You Can't Put Your Arms Around a Memory

Оригинал принадлежит: Johnny Thunders

33. Nancy Sinatra – Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

Оригинал принадлежит: Cher

34. Best Coast – Rhiannon

Оригинал принадлежит: Fleetwood Mac

35. Talking Heads – Take Me to the River

Оригинал принадлежит: Al Green

36. CeeLo Green – No One's Gonna Love You

Оригинал принадлежит: Band of Horses

37. Jimi Hendrix – All Along the Watchtower

Оригинал принадлежит: Bob Dylan

38. Joe Cocker – With a Little Help From My Friends

Оригинал принадлежит: The Beatles

39. Aimee Mann – One

Оригинал принадлежит: Harry Nilsson

40. Clem Snide – Beautiful

Оригинал принадлежит: Christina Aguilera

41. Johnny Cash – Personal Jesus

Оригинал принадлежит: Depeche Mode

42. Dinosaur Jr. – Just Like Heaven

Оригинал принадлежит: The Cure

43. Judas Priest – Diamonds and Rust

Оригинал принадлежит: Joan Baez

44. Bjork – It's Oh So Quiet

Оригинал принадлежит: Betty Hutton

45. Prince – A Case of You

Оригинал принадлежит: Joni Mitchell

46. Soft Cell – Tainted Love

Оригинал принадлежит: Gloria Jones

47. Fugees – Killing Me Softly With His Song

Оригинал принадлежит: Lori Lieberman

48. The Raincoats – Lola

Оригинал принадлежит: The Kinks

49. Lykke Li – Unchained Melody

Оригинал принадлежит: Todd Duncan

50. Galaxie 500 – Ceremony

Оригинал принадлежит: New Order