6 книг, которые нужно прочитать в сентябре

1.

ЧАК ПАЛАНИК, «ПРИМАНКА»

Esquire уже публиковал рассказ Чака Паланика про девочку, которую назвали в честь планеты-убийцы, и ее жизнь стала невыносимой. А в августовский литературный номер вошла его история про женщину, решившую заказать роман в письмах о самой себе, чтобы после смерти дети подумали, что она была той еще штучкой. Оба рассказа вошли в сборник «Приманка», который выйдет в продажу в середине сентября. В книге восемь историй с иллюстрациями, которые можно раскрасить. В отличие от раскрасок-антистресс с мандалами, природой и поп-артистами (в 2016 году 5 из 10 бестселлеров на Amazon были раскраски. – Esquire), в новой книге Паланика впервые встречаются изображения кладбища, зомби и фаллоимитаторов.



Перевод Заура Мамедьярова

«АСТ. Редакция Mainstream»

Отрывок из книги:

«Авария должна была выглядеть так, будто в нее попал чей-то еще отец. Отец-идиот. Настоящий растяпа. Не наш отец, который, стоило войти к нему в мастерскую, сразу же сообщал тебе первый урок ремесленной школы – никогда не наклоняйся над работающим двигателем, не подобрав свой галстук. Даже если ты приходил к нему в мастерскую уже в миллионный раз. Таков был тот отец, тот дотошный отец, который вечно работал, работал, работал и никогда не останавливался нюхнуть кокаина. Такого отца и нужно представить.

Все детали должны были указывать, что этот отец просто ехал по проселочной дороге, что этот отец просто любовался зимним пейзажем. Это был отец, который наслаждается простыми прелестями жизни, отец, который не прочь понаблюдать, как сохнет краска. Этот отец вел машину, положив руки на три и девять часов на руле, и тут вдруг бац!»

2.

КИТ СТЮАРТ, «МАЛЬЧИК, СДЕЛАННЫЙ ИЗ КУБИКОВ»

Про истории вроде той, которую рассказывает Кит Стюарт, обычно снимают кино с хорошими голливудскими актерами. Кит двадцать лет работает редактором в газете и пару раз в месяц получает по почте видеоигры – чтобы оттянуться и написать рецензию. Как-то раз ему присылают Minecraft, и эта игра переворачивает всю его жизнь… Так выглядел бы анонс картины на «Кинопоиске». На деле это – история от первого лица, все имена в ней вымышлены, но автор не скрывает, что речь идет о его жене и сыне, у которого аутизм. Ребенок почти не разговаривает, злится, кричит и сводит родителей с ума. Но потом он включает игру, где весь мир можно построить из кубиков… А дальше закат, фейерверки и фея-крестная дарит всем присутствующим новую обувь от Канье Уэста.



Перевод Ирины Тетериной

«Азбука»

Отрывок из книги:

«Семьи у меня больше нет.

Эта мысль неотступно крутится в голове, когда я выхожу из дома, пересекаю дорогу и забираюсь в наш старенький раздолбанный «универсал». Наверное, правильнее было бы сказать, что у нас нет больше семьи, хотя, пожалуй, это главным образом моя вина. Бросаю взгляд в зеркало заднего вина на мою жену Джоди: она стоит на пороге. Ее длинные волосы всклокочены и спутаны. В бок ей уткнулся лицом наш восьмилетний сын Сэм. Он пытается одновременно прикрывать глаза и уши, но я понимаю – это не потому что ему невыносимо видеть, как я ухожу. Просто он знает, что сейчас я заведу машину, а рев двигателя кажется ему слишком громким.

Вскидываю руки в дурацком покаянном жесте, вроде того, который изображаешь, когда ненароком подрежешь кого-нибудь на перекрестке. Потом поворачиваю в зажигании ключ и уже собираюсь трогаться. И тут вдруг в мое окошко негромко стучит Джоди. Опускаю стекло.

– Помнишь, как мы на выходных ездили в поход в Камбрию? – спрашивает она. – Тогда еще козы съели нашу палатку и у тебя загноилась нога. В общем, может, сейчас все и плохо, но уж точно не настолько, как тогда».

3.

МАРК МЭНСОН, «ТОНКОЕ ИСКУССТВО ПОФИГИЗМА»

Когда Марку Мэнсону было 13, завуч школы нашел в его рюкзаке марихуану, и уже через два часа парень сидел в полицейской машине в наручниках. Его, разумеется, отчислили из школы, и он решил, что жизнь кончена. А потом он месяц сидел дома под домашним арестом, и решил, что вот теперь это точно конец. А потом его родители подали на развод. А потом болезнь. Потом брак. Увольнение. В общем, журналист Марк Мэнсон устал волноваться из-за пустяков и он решил написать книгу о том, как нужно расслабляться. «Как и Будда, – пишет он. – И Буковски. И Иисус Христос». В 2016 году в США продали больше миллиона копий его «Тонкого искусства не е*** себе мозги» («The subtle art of not giving a f*ck», оригинальное название. – Esquire). В сентябре книга вышла на русском языке.



Перевод Глеба Ястребова

«Альпина Паблишер»

Отрывок из книги:

«В юности я был сообразительным и общительным. И был говнюком (мягко говоря). Непослушным и лживым маленьким говнюком. Хитрым и озлобленным. Когда мне было двадцать лет, я отключал домашнюю сигнализацию магнитами для холодильника и под покровом ночи удирал из дома. Мы с приятелем ставили машину его матери на нейтралку и выталкивали на улицу, чтобы завести мотор, не разбудив ее. А еще я писал сочинения об абортах, поскольку знал, что наша преподавательница английского – очень консервативная христианка. Еще с одним приятелем мы воровали сигареты у его матери и продавали их детям за школой.

Но как раз, когда я завязал с прошлым, стал паинькой и научился ответственности, родители решили развестись. Впоследствии, когда мне будет за двадцать, мой терапевт назовет это «настоящим травматическим дерьмом».

4.

КЭТРИН ДАНН, «ЛЮБОВЬ ГИКА»

Отец и мать Биневски полюбили друг друга с первого взгляда: он увидел, как она откусывает голову курице, и не смог устоять. Их дети – тоже чудаки: у кого-то вместо рук – ласты, другие – сиамские близнецы, еще одна дочь родилась горбатым карликом, альбиносом, и ее все считают изгоем. За работу над текстом взялась переводчица всех главных романов Чака Паланика и Стивена Кинга – Татьяна Покидаева. Оригинальный текст Данн в свое время называли любимой книгой Тим Бертон, Курт Кобейн и Жан-Поль Готье. Это необыкновенно пестрая история, которую легко принять за результат трансперсональных переживаний автора. Вместе с тем Данн написала его в 44 года – тогда же, когда была признана лучшим спортивным журналистом Соединенных Штатов, освещающим бокс.



Перевод Татьяны Покидаевой

«АСТ»

Отрывок из книги:

«Я родилась третьей, после близняшек. Папа не жалел никаких денег на эти эксперименты. Когда мама меня зачинала и все время пока носила, она принимала в изрядных дозах кокаин, амфетамин и мышьяк. Я стала горьким разочарованием, родившись с такими банальными уродствами. Мой альбинизм – самый обыкновенный, розовоглазая разновидность, а горб, хоть и заметный, не поражает ни размером, ни формой, как иные горбы. И все же родители заметили мой сильный голос и решили, что из меня может выйти неплохой зазывала и ведущий программы. Лысая альбиноска-горбунья казалась вполне подходящей кандидатурой для заманивания публики».

5.

ДЭВИД БАСС, «ЭВОЛЮЦИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ВЛЕЧЕНИЯ»

Профессор Техасского университета Дэвид Басс посвятил свою научную жизнь сексу и опубликовал книги «Почему женщины занимаются сексом?», «Убийца за соседней дверью», «Опасная страсть» и учебника «Эволюционная психология». В «Эволюции сексуального влечения» он объясняет, почему мужчины чаще женщин занимаются сексом с незнакомками, откуда берется гомосексуальность и почему не стоит думать о браке, если ночью «это самое» было так себе. В исследовании Басса приняли участие 10 тысяч человек из 37 стран. Впервые книга была напечатана с США в 1994 году, и это ее первое издание в России.



Перевод Марии Кульневой

«Альпина Паблишер»

Отрывок из книги:

«Представьте, что привлекательный человек противоположного пола подходит к вам в университетском кампусе и говорит: «Привет! Я недавно видел(а) тебя в городе, и ты очень мне понравилась (понравился). Не хочешь заняться сексом?» Как бы вы отреагировали? Если вы похожи на 100% женщин из Флориды, участвовавших в исследовании, вашим ответом будет категорическое «нет». Но если вы – мужчина, то с вероятностью 75% вы бы ответили «да». Скорее всего, такое предложение польстило бы вам.

Во Франции, например, женщины в последние годы все чаще становятся потребителями порнографии, занимаются сексом с мужчинами, с которыми познакомились в интернете, и имеют больше случайных половых партнеров, чем раньше. Однако, если к ним с предложением секса обращается незнакомец, на это соглашаются лишь 3% опрошенных при условии, что мужчина очень красив, и никто – если у него среднестатистическая внешность. При этом 83% французских мужчин соглашаются на секс с привлекательной незнакомкой, и 60% – с женщиной обычной внешности».

6.

ИЭН МАКЬЮЭН, «В СКОРЛУПЕ»

В 2001 году за перевод романа Иэна Макьюэна «Амстердам» Виктор Голышев получил «Малого букера», теперь в России опубликована их новая работа – роман о зародыше с отличным чувством юмора. Сюжет истории позаимствован в «Гамлете»: молодая женщина собирается отравить мужа, подлив антифриз ему в смузи. Все это время за ней наблюдает некто мужского пола, любящий «Улисса», слушать новости, и находящийся у нее во чреве. Британский роман выходит после скандалов из-за запрета абортов, поэтому критика называет его социальным. А это все равно, что считать книгу продолжением «Чужого».



Перевод Виктора Голышева

«ЭКСМО»

Отрывок из книги:

«Сегодня женщина рассказывала по радио, как задавила на пустынной дороге собаку, золотистого ретривера. Под фарами своей машины она присела около умиравшего в страшных судорогах животного и держала его за лапу. Большие карие глаза смотрели на нее без укора. Свободной рукой женщина подобрала камень и несколько раз ударила несчастного по голове. Чтобы покончить с Джоном Кейрнкроссом, понадобился бы только один удар, один coup de vérité (фр. – удар истины. – Esquire). Но, вместо этого, когда он начинает декламировать, Труди вежливо делает вид, что слушает. Я же слушаю внимательно».