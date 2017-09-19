9 примеров того, как сомнительные решения кастинга оборачивались кассовым успехом

1. ХИТ ЛЕДЖЕР – ДЖОКЕР

(«Темный рыцарь», 2008)

Когда Кристофер Нолан объявил о том, что отдал роль Джокера Хиту Леджеру, фанаты вселенной комиксов DC взбунтовались в интернете: «Какой-то милый мальчик в образе Джокера? Нет!»; «Джокер – это персонаж, которому нужен актер, внушающий страх. Не какой-то маленький нахал, которому повезло».

Но, как мы все помним, как только фильм добрался до кинотеатров, все тем же фанатам пришлось прикусить языки. В феврале 2009 Джокер принес Леджеру посмертного «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана.

2. ГАЛЬ ГАДОТ – ЧУДО-ЖЕНЩИНА

(«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», 2016; «Чудо-женщина», 2017)

На роль Дианы, принцессы амазонок, продюсеры фильма рассматривали кандидатуры Сандры Буллок, Кэтрин Зета-Джонс, Анджелины Джоли, Бейонсе и даже Мэрайи Кэри. В 2013 режиссер Зак Снайдер наконец объявил, что Чудо-женщину сыграет израильская актриса и модель Галь Гадот. И это снова стало причиной недовольства фанатов: они критиковали чрезмерную, на их взгляд, худобу Гадот. А кроме того, добавили, что актриса не отличается пышным бюстом, в отличие от телевизионной версии Чудо-женщины в исполнении Линды Картер (сериал «Чудо-женщина» выходил с 1975 по 1979 год на телеканале CBS. – Esquire).

Впрочем, Гадот эти нападки не смутили. В итоге ее образ принцессы амазонок стал одним из самых ярких в «Бэтмене против Супермена», а вышедшая этим летом «Чудо-женщина» вошла в пятерку самых кассовых фильмов в истории супергеройского кино.

3. МАЙКЛ КИТОН – БЭТМЕН / БРЮС УЙЭН

(«Бэтмен», 1989)

В 1989 году Майкл Китон был известен публике прежде всего как комедийный актер. Поэтому когда Тим Бертон заявил, что следующим Бэтменом станет человек, сыгравший Битлджуса, его энтузиазм не встретил широкой поддержки. Фанаты человека - летучей мыши буквально завалили письмами протеста кинокомпанию Warner Bros. (всего пришло более 50 тыс. конвертов) и, говорят, сам режиссер не был до конца уверен, что Китон справится с ролью мрачного мстителя.

Однако все опасения оказались напрасными. Дуэт Китона в роли Бэтмена и Джека Николсона в роли Джокера стал одним из самых успешных в истории супергероя из Готэма.

4. РЕНЕ ЗЕЛЛВЕГЕР – БРИДЖИТ ДЖОНС

(«Дневник Бриджит Джонс», 2001)

«Она – то, что нужно. Она забавная и долгое время живет в Англии, работая над акцентом. Это будет триумф. Я уверен», – так Хью Грант пытался успокоить фанатов книги Хелен Филдинг, над экранизацией которого работали они вместе с Зеллвегер. Стройная уроженка Техаса, она совсем не походила на полную и неуклюжую англичанку из романа Хелен Филдинг.

Однако она набрала 9 килограмм для роли и несколько месяцев работала над акцентом с преподавателем английского. Упорный труд принес ей номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

5. ДЭНИЕЛ КРЕЙГ – ДЖЕЙМС БОНД

(«Казино Рояль», 2006, и последующие фильмы о Бонде)

В 2005 году преемник Пирса Броснана настолько не понравился фанатам бондианы, что они даже создали сайт craignotbond.com, где настаивали: «Eon Productions взяли низкого, светловолосого, странноватого Дэниэла Крейга на роль Бонда. New York Times описал Крейга так: «бледное, плоское лицо и большие, мясистые уши». Мы считаем, он – отвратительный выбор!».

«Казино Рояль» стал самым кассовым фильмом в истории бондианы, собрав в мировом прокате больше $600 млн. Сейчас Крэйг снялся уже в четырех картинах об агенте 007 и, как мы узнали недавно, снимается в пятом.

6. ТОМ КРУЗ – ЛЕСТАТ

(«Интервью с вампиром», 1994)

Такому кадровому решению создателей фильма воспротивилась даже Энн Райс, автор «Вампирских хроник», по мотивам которых и снимали «Интервью с вампиром». Облик Тома Круза ростом всего в 1,7 метра никак не вязался у нее с образом высокого, сексуального аристократа с вьющимися белыми волосами и пронзительными голубыми глазами. В интервью Los Angeles Times писательница сказала, что предпочла бы видеть на месте Круза Джулиана Сэндса или Рутгера Хауэра.

Мнение Райс резко изменилась, едва она посмотрела готовую картину. Она принесла Тому Крузу свои извинения и даже проплатила рекламу в издании Variety, в которой призывала разгневанных фанатов книги дать фильму шанс.

«Интервью с вампиром» собрало в прокате больше $200 млн.

7. СИССИ СПЕЙСЕК – КЭРРИ УАЙТ

(«Кэрри», 1976)

Экс-модель и красивая 26-летняя женщина Сисси Спейсек имела мало общего с некрасивым подростком из книги Стивена Кинга. Сам автор описал ее так: «лягушка среди лебедей: довольно крупная, немного нескладная, прыщи на шее, на спине и на ягодицах, мокрые бесцветные волосы, безвольно облепившие лицо по бокам».

Как рассказала сама Спейсек, чтобы получить роль она пришла на кастинг не умытая и с испачканными вазелином «сальными» волосами, а на себя надела старое платье-тельняшку, чтобы выглядеть младше.

Трюк сработал: актриса не только получила роль, но и была номинирована на «Оскар». А сама «Кэрри» стала классикой в жанре фильмов ужасов.

8. МАРК РУФФАЛО – ХАЛК

(«Мстители», 2012)

Довольно изящный актер Марк Руффало, прославившийся ролями в таких драмах, как «Вечное сияние чистого разума» и «Детки в порядке», едва ли стал предсказуемым выбором на роль огромного зеленого яростно монстра. «Это либо очень смелый, либо неадекватный выбор», – написал тогда журналист Daily Telegraph.

И смелость продюсеров оправдалась. Халк в исполнении Руффало стал одним из лучших образов Marvel со времен культуриста Лу Ферриньо, игравшего зеленого монстра с 1978 по 1996 год. Скоро мы снова увидим Руффало в этой роли – в картине «Тор: Рагнарок», которая выходит в прокат в ноябре.

9. РОБЕРТ ДАУНИ-МЛ. – ТОНИ СТАРК / ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(«Железный человек», 2008)

В 90-е годы киностудии не желали сотрудничать с Дауни-младшим: кокаиновая зависимость, штрафы за нетрезвое вождение и обвинения во взломе домов создали актеру не лучшую славу.

Он оставался без работы, пока в 2003 году Мэл Гибсон не оплатил страховку Дауни-младшего, поручившись за него перед создателями фильма «Поющий детектив», где актер исполнил главную роль.

После этого Джон Фавро решил рискнуть и взять Дауни-младшего на главную роль для своего «Железного человека» – и не прогадал. Фильмы о Тони Старке считаются одними из самых успешных экранизаций Marvel, а сам Роберт в 2015 году возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира.