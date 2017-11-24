9 с половиной вопросов Гарретту Борнсу (BØRNS)

Твое самое большое достижение в жизни?
То, что я зарабатываю на жизнь музыкой.
Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправился?
Я думаю, ответ очевиден: снова в Москву.
Три вещи, без которых ты не представляешь свою жизнь?
Без дождя, прогулок и некоторых других вещей.
Твоя самая любимая песня?
Golden Years Дэвида Боуи.
Представь, что ты баллотируешься в президенты. Каким будет твой слоган?
«Это огонь!»
У тебя есть таланты, которыми ты тайно гордишься?
Да, но это секрет.
Если бы ты обладал суперсилой, что бы это было?
Способность общаться с духами кладбища Голливуд-Семетери (кладбище в Ричмонде, штат Вирджиния, где захоронены президенты США Джеймс Монро и Джон Тайлер. – Esquire)
Тайное занятие, которое приносит тебе удовольствие?
Я слушаю аудиокнигу «Дон Кихот» на беговой дорожке.
С каким человеком, живым или мертвым, ты бы хотел поужинать?
Со Львом Терменом, создателем терменвокса (электронный музыкальный, созданный русским изобретателем Терменом в 1920 году. – Esquire).
И напоследок, закончи фразу: «Я никогда…»
Я никогда не добавлю снова в свой кофе капли для глаз.