9 с половиной вопросов Гарретту Борнсу (BØRNS)

Твое самое большое достижение в жизни?

То, что я зарабатываю на жизнь музыкой.

Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправился?

Я думаю, ответ очевиден: снова в Москву.

Три вещи, без которых ты не представляешь свою жизнь?

Без дождя, прогулок и некоторых других вещей.

Твоя самая любимая песня?

Golden Years Дэвида Боуи.

Представь, что ты баллотируешься в президенты. Каким будет твой слоган?

«Это огонь!»

У тебя есть таланты, которыми ты тайно гордишься?

Да, но это секрет.

Если бы ты обладал суперсилой, что бы это было?

Способность общаться с духами кладбища Голливуд-Семетери (кладбище в Ричмонде, штат Вирджиния, где захоронены президенты США Джеймс Монро и Джон Тайлер. – Esquire)

Тайное занятие, которое приносит тебе удовольствие?

Я слушаю аудиокнигу «Дон Кихот» на беговой дорожке.

С каким человеком, живым или мертвым, ты бы хотел поужинать?

Со Львом Терменом, создателем терменвокса (электронный музыкальный, созданный русским изобретателем Терменом в 1920 году. – Esquire).

И напоследок, закончи фразу: «Я никогда…»

Я никогда не добавлю снова в свой кофе капли для глаз.