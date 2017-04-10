Иван Дорн: «Я никогда не буду трезвым в поезде»

1. Что бы ты сказал себе 16-летнему?
Дядя, ты будешь с длинной бородой и лысый!
2. Если бы ты мог дать концерт где угодно, где бы это было?
Это было бы там, где до этого еще не было!
3. Ты нашел лампу с джином. Твои три желания?
1) Чтобы выпали все волосы на груди.
2) Чтобы зубы стали большие и белые.
3) Чтобы был мир во всем мире.
4. Коты или собаки?
Киски и сучки.
5. Твой идеальный завтрак?
В 8:30!
6. Если бы ты баллотировался в президенты, как бы звучал твой предвыборный лозунг?
«Под хаус биточек, да чтоб поздней ночью, читать между строчек...» Запомнится прочно!
7. Какую песню ты бы назвал саундтреком к своей жизни?
«Ваше благородие» из к/ф «Белое солнце пустыни»
8. Книга, которую ты готов бесконечно перечитывать?
Сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова.
9. Вещь, с которой ты не готов расстаться?
Бандана.
...И напоследок, закончи фразу: «Я никогда не...»
...буду трезвым в поезде.