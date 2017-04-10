Иван Дорн: «Я никогда не буду трезвым в поезде»

1. Что бы ты сказал себе 16-летнему?

Дядя, ты будешь с длинной бородой и лысый!

2. Если бы ты мог дать концерт где угодно, где бы это было?

Это было бы там, где до этого еще не было!

3. Ты нашел лампу с джином. Твои три желания?

1) Чтобы выпали все волосы на груди.

2) Чтобы зубы стали большие и белые.

3) Чтобы был мир во всем мире.

4. Коты или собаки?

Киски и сучки.

5. Твой идеальный завтрак?

В 8:30!

6. Если бы ты баллотировался в президенты, как бы звучал твой предвыборный лозунг?

«Под хаус биточек, да чтоб поздней ночью, читать между строчек...» Запомнится прочно!

7. Какую песню ты бы назвал саундтреком к своей жизни?

«Ваше благородие» из к/ф «Белое солнце пустыни»

8. Книга, которую ты готов бесконечно перечитывать?

Сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова.

9. Вещь, с которой ты не готов расстаться?

Бандана.

...И напоследок, закончи фразу: «Я никогда не...»

...буду трезвым в поезде.