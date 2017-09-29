Hurts: «На необитаемый остров мы бы взяли Лану Дель Рей»

Худшее место в России, где вы побывали?

Тео Хэтчкрафт: Аэропорты.

Адам Андерсон: Однажды мы ехали на автобусе через центральную Россию в течение 12 часов, и за это время не могли найти ни одного продуктового магазина. Мы умирали от голода. После этой поездки мы постарели на 30 лет.

Где бы вы хотели родиться?

Т.: В Англии. Это прекрасное место, чтобы быть юным. И там все говорят по-английски, так что его не нужно учить.

А.: Я бы выбрал Австралию. Австралийцы такие здоровые и радостные – наверное, потому что у них классный климат. Я бы стал серфером. Никогда этого не делал, но думаю, мне бы понравилось.

Если бы вы пришлось отправиться на необитаемый остров до конца своих дней, каких двух людей вы бы взяли с собой?

А.: Наверное, я должен взять с собой женщину. Может, Кейт Уинслет. Она милая. И какого-нибудь мужчину – сильного, но не такого симпатичного. Он бы построил нам дом. Мы бы сидели с Кейт и пели песни под гитару, пока он бы занимался мужскими делами. Можно взять кого-нибудь из телешоу. Например, Беара Гриллса.

Т.: Я бы взял Скалу (Дуэйн Джонсон, актер и рестлер. – Esquire). У него фантастическая позитивная энергия. Он бы верил, что нам удастся покинуть остров. К тому же он сильный – может поднимать вещи, строить все. И Лану Дель Рей. Она бы пела песни дни напролет, пока я расслабляюсь на пляже.

Ваш любимый мем?

Т: Вот от этого видео мне всегда становится смешно:

A: Когда-то мне очень нравилось это видео. Смотрел его много раз.

«Твин Пикс» или «Игра Престолов»?

А.: Определенно, «Твин Пикс».

Т.: «Твин Пикс». Мы еще не видели последний сезон и очень переживаем, что он не удался. Но все говорят, что Линч отлично справился.

У вас есть таланты, которыми вы тайно гордитесь?

Т.: А я знаю все песни Эминема. Я не старался их специально запомнить, но тексты сами заедают в голове, когда слушаешь их постоянно.

А.: Я могу произнести алфавит задом наперед. И хорошо жонглирую.

Какой суперсилой вы хотели бы обладать?

А.: Бессмертие, но с возможностью покончить с собой, если жизнь станет слишком скучной. Я бы хотел остаться в этом возрасте навсегда. Мне кажется, это мои лучшие годы.

Т.: Я хотел бы в любой момент превращаться в гиганта, как Годзилла. Нет ничего смешнее, чем смотреть на мир так, как видит его Годзилла.

Для какого фильма вы бы хотели записать саундтрек?

А.: Любой фильм Девида Линча. Когда мы писали первый альбом, мы смотрели много его картин. Может, «Твин Пикс»?

Т.: Фильмы Квентина Тарантинно. Там всегда играет отличная музыка.

С каким человеком, живым или мертвым, вы бы хотели поужинать?

Т.: С Дэвидом Боуи. Я бы расспросил его о карьере, о том, как ему все это удалось. Как он двигался от одного пункта к другому.

А. Наверное, с Майклом Джексоном. Но я хочу, чтобы он был искренним со мной. Видимо, придется быть очаровательным, чтобы он рассказал мне всю правду.

И напоследок, закончите фразу: «Я никогда…»

Т.: Я никогда не найму человека человека, чтобы он делал мне чай, как у Лиама Галахера.

А.: Я никогда не зазнаюсь.

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