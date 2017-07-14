Гэри Олдман сыграет Уинстона Черчилля в байопике «Темные времена» Джо Райта

Фильм расскажет о периоде жизни Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны. Заняв пост премьер-министра, к которому он не был до конца готов, герой принимает решение отказаться от заключения мира с нацисткой Германией, несмотря на давление со стороны кабинета министров.

В трейлере, который опубликовала на своем Youtube-канале студия Universal Pictures UK буквально ощущается напряженная атмосфера происходящего. Это не только историческая драма, но и фильм о волевой личности – которую, мы уверены, Гэри Олдман сможет безупречно сыграть.

В картине мы также увидим Кристин Скотт Томас в роли Клементины, жены Черчилля, и Бена Мендельсона в роли короля Георга VI.

Премьера фильма в России запланирована на 25 января следующего года.