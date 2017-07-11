Робби Уильямс представил обложку нового альбома

Британский певец Робби Уильямс выложил обращение на YouTube, в котором рассказал о выходе грядущего альбома. По его словам, в релиз войдут ранее не выпускавшиеся композиции, которые он записывал на протяжении своей двадцатилетней карьеры. В видеоролике певец отметил, что ему стоило включить эти песни в предыдущие альбомы, но он бы слишком увеличен «созданием хитов». Также Уильямс показал обложку пластинки: на ней голый музыкант забирается на дерево.

Дата релиза Under The Rader Volume 2 пока не известна, но музыкант отметил, что выход состоится в 2017 году.

В апреле вышел клип Робби Уильямса на композицию The Heavy Entertainment Show, в котором он встретился в боксерском поединке с самим собой.