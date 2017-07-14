В США объявили номинантов на «Эмми»

Самое большое количество номинаций – 22 – у программы Saturday Night Live, которую транслирует телеканал NBC. Рейтинг передачи значительно вырос после того, как в эфире стали появляться пародии на президента США Дональда Трампа в исполнении актера Алека Болдуина. Болдуин претендует на звание лучшего комедийного актера второго плана.

К слову, он уже является обладателем двух статуэток «Эмми» за лучшую мужскую роль. Награды ему вручали в 2008 и 2009 годах за роль в сериале «Студия 30».

Также в 22 категориях представлен сериал «Мир Дикого Запада» от НВО. Энтони Хопкинс и Рэйчел Вуд поборются за звание лучшего актера и актрисы.

Наконец, в категории «Выдающаяся приглашенная актриса в комедийном сериале» посмертно номинирована Кэрри Фишер. Актрису отметили за роль Мии в британском ситкоме «Катастрофа».

Полный список номинантов доступен на сайте награды.

«Эмми» – американская премия в области телевидения, по своей значимости равная «Оскару». Первые статуэтки были вручены 25 января 1949 года. Сейчас это будет уже 69 церемония, которая пройдет 17 сентября.