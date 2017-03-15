«Девушка ест пончик?»

Разработчик Брайан Мур соединил облачный сервис по распознаванию лиц от Microsoft с роликами на PornHub и заставил нейросеть описывать увиденное. При этом бот не знает о существовании порнографии, поэтому комментарии выходят крайне забавные: «девушка чистит зубы», «человек катается на скейтборде в скейтпарке», «группа людей сидит в гостиной». То, что у него получается, можно посмотреть в его твиттер-аккаунте @robotpornaddict.
Проект был представлен на Хакатоне глупых идей — мероприятии, где программисты импровизируют на тему технологий, пива и фастфуда. Участники разрабатывают самые идиотские и никому не нужные идеи: виртуальный дверной звонок, пинг-понг, в который играют глазами, селфи-палка, которая выливает на тебя пиво, пока ты делаешь селфи.
a blurry picture of a person holding a cat? pic.twitter.com/g0Zbh8TpRV— Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 12 марта 2017 г.
Размытая картинка человека, держащего кошку?
a woman laying on a bed? pic.twitter.com/ABNVar1TsP— Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 13 марта 2017 г.
Женщина лежит на кровати?
person in white shirt and tie? pic.twitter.com/k9OhDtFPA8— Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 12 марта 2017 г.
Человек в белой рубашке и галстуке?
a close up of a person talking on a cell phone? pic.twitter.com/PYz4atNnnr— Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 14 марта 2017 г.
Крупный кадр человека, который говорит по телефону?
a person holding a hair dryer? pic.twitter.com/xTtIIvSuND— Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 15 марта 2017 г.