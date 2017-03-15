Истории|Наука и&nbsp;жизнь

«Девушка ест пончик?»

Программист создал бота, который смотрит порно и комментирует его. Спойлер: бот не знает о существовании порнографии.

Разработчик Брайан Мур соединил облачный сервис по распознаванию лиц от Microsoft с роликами на PornHub и заставил нейросеть описывать увиденное. При этом бот не знает о существовании порнографии, поэтому комментарии выходят крайне забавные: «девушка чистит зубы», «человек катается на скейтборде в скейтпарке», «группа людей сидит в гостиной». То, что у него получается, можно посмотреть в его твиттер-аккаунте @robotpornaddict.

Проект был представлен на Хакатоне глупых идей — мероприятии, где программисты импровизируют на тему технологий, пива и фастфуда. Участники разрабатывают самые идиотские и никому не нужные идеи: виртуальный дверной звонок, пинг-понг, в который играют глазами, селфи-палка, которая выливает на тебя пиво, пока ты делаешь селфи.

Размытая картинка человека, держащего кошку?

Женщина лежит на кровати?

Человек в белой рубашке и галстуке?

Крупный кадр человека, который говорит по телефону?

Человек держит фен?

ТекстМаша Куреша
Смотрите также