Мы из джерси. Часть вторая. Надя Карпова.

Нападающая женской сборной России по футболу и лучший бомбардир чемпионата России 2016 года Надя Карпова подает девушкам не только спортивный пример. В ее гардеробе много вещей будто с плеча бойфренда, так что мужскую футбольную джерси adidas Надя носит с денимом и советует вашей подруге поступать так же.

Первый тайм Белая вельветовая куртка идеально подходит к окантовке джерси, создавая контрастный эффект и при этом выделяя яркий оттенок майки. Кстати, красный цвет — один из главных в этом сезоне, а брюнеткам он особенно идет. Надя выбрала беспроигрышную комбинацию.

Второй тайм Деним в этом году появился и в мужских, и в женских коллекциях, а дизайнеры советуют сочетать его разные виды в одном образе. Например, можно надеть вареные джинсы и куртку-тракер (классические модели шьются из денима) из вельвета, как и поступила Надя. В одежде Карпова ценит практичность и удобство и предпочитает сочетать толстовку с брюками в спортивном стиле. Деним идеально подходит под эту концепцию.