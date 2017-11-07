Бен Аффлек отказался от денег, заработанных в сотрудничестве с Харви Вайнштейном

Харви Вайнштейн изгнан из Голливуда за сексуальные домогательства, и теперь бывшие коллеги продюсера спешат откреститься от скандала, связанного с его именем.

Спустя две недели после выхода расследования The New York Times, посвященного Вайнштейну, режиссёр Кевин Смит, снявший все свои работы в сотрудничестве с Weinstein Company и Miramax, заявил о намерении пожертвовать доходы в организации по защите прав женщин.

Его поступок вдохновил актера Бена Аффлека. В интервью телеканалу Fox 5 он рассказал о намерении последовать примеру Смита: «Любые средства, которые я получу от Miramax или Weinstein company будут направлены в Film Independent для поддержки независимого кино и в женскую организацию RAINN. Мне больше не нужны доходы от этого парня (Харви Вайнштейна. – Esquire)», — заявил Аффлек.

Актер сотрудничал с братьями Вайнштейнами в картинах «Умница Уилл Хантинг», «Прощай, детка, прощай» и «В компании мужчин».

С начала октября более 40 женщин признались в домогательствах и насилии со стороны продюсера. Сам Харви Вайнштейн признает неподобающее отношение к ним, но отрицает факт изнасилования. Сейчас он проходит лечение от сексуальной зависимости в Аризоне.