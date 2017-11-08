Араз Агаларов — о природе успеха

Что такое настоящий успех?

Это когда то, что ты задумал и реализовал, востребовано людьми. Если вы занимаетесь делом, которое не приносит успеха, поверьте, лучше его бросить.

Как научиться мириться с неудачами?

Запомните: жизнь — это движение, поэтому всегда надо двигаться дальше. Что бы не произошло!

Вам никогда не хотелось взять и все бросить?

Такие мысли у меня возникают практически каждое утро, когда собираюсь на работу (смеется). Но надо уметь бороться. Тогда все получится!

Какие черты характера, на ваш взгляд, обеспечили вам такой успех?

На самом деле их много. Если начать их сейчас перечислять, получится как в поговорке: «Скромность — прямой путь к неизвестности».

Главные препятствия на пути к успеху?

Первое — лень, второе — неуверенность в себе, а третье — боязнь трудностей.

Вы когда-нибудь отдыхаете?

Каждый день! Я на работе отдыхаю, честно!

Вы даете своим детям какие-то советы?

Не советы надо давать, а личным примером показывать, как надо жить.