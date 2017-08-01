Боты Facebook начали общаться друг с другом на языке, непонятном человеку

Специалистам компании Facebook пришлось отключить одну из систем искусственного интеллекта по той причине, что боты выдумали собственный язык для общения друг с другом, непонятный человеку – об этом сообщает Tech Times. Соответственно, о чем они общались – никому не известно.

Ранее боты использовали для общения английский язык, однако вскоре выдумали собственный, чтобы быстрее обмениваться информацией. Сотрудники компании перепрограммировали других ботов, чтобы они могли общаться исключительно на английском.

Напомним, ранее глава Tesla и Space X Илон Маск говорил о том, что необходимо ограничить развитие искусственного интеллекта, пока не стало слишком поздно. «Пока люди не увидят вооруженных роботов, шагающих по улицам, они не подумают о том, как на это реагировать», – заявил тогда Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск призывает задуматься о восстании роботов до того, как оно произойдет