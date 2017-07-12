В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую катастрофу в истории авиации

В ночь на 7 июля пилоты Airbus A320 (номер рейса АС759), следовавшего из Торонто, получили разрешение на посадку в аэропорту Сан-Франциско. Уже после того, как лайнер начал снижение, командир сообщил диспетчеру, что видит огни на взлетно-посадочной полосе. Диспетчер ответил, что полоса свободна, после чего заметил, что АС759 заходит не на посадочную полосу, а на расположенную параллельно рулежную дорожку. В этот момент на дорожке дожидались разрешения на взлет четыре авиалайнера с пассажирами и полными топливными баками.

Диспетчер успел отменить посадку, после чего лайнер ушел на второй круг, а затем успешно совершил посадку.

Расследованием происшествия занимаются сотрудники Федерального управления гражданской авиации США. Они отмечают, что самолет находился буквально в 30 метрах от ужасной катастрофы. Если бы не внимательность диспетчера и не реакция пилотов, эта катастрофа стала бы крупнейшей в истории авиации, превзойдя по количеству жертв столкновение двух самолетов на Тенерифе в 1977 году, в котором погибло 583 человека.